Тотальный контроль: мэрия Москвы подготовила QR-код для слежки за москвичами

Система QR-кодов для отслеживания передвижений москвичей во время режима самоизоляции полностью готова и будет внедрена сразу после выхода соответствующего нормативного акта правительства столицы. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«QR-коды заработают ровно тогда, когда будет принят соответствующий акт правительства Москвы», – сообщил Лысенко, отметив, что технически система уже полностью готова. Чиновник выразил полную уверенность в том, что портал мэра и правительства столицы выдержит резкий наплыв пользователей, поскольку «он у нас выдерживает такие нагрузки в течение года и в пиках».

«Человек, которому нужно будет соответствующий код получить в зависимости от того, какая у него цель и так далее – все будет описано в соответствующем правительственном акте, – зарегистрировавшись на портале, простую формулу заполняет, и ему генерируется соответствующий код, который можно либо на экране телефона оставить. Он остается в личном кабинете, приходит к нему на электронную почту, либо он может его распечатать, то есть разные варианты», – рассказал Лысенко алгоритм получения QR-кода.

Если у гражданина нет смартфона или принтера, чтобы распечатать код, он сможет позвонить в колл-центр, и оператор тут же генерирует и продиктует ему цифры кода. При этом Лысенко не стал пояснять, каким образом и кто будет рассказывать пожилым москвичам принципы работы с порталом, поскольку в правительстве столицы исходят из того, что «по указу мэра старшее поколение уже давно просили все-таки максимально находиться дома и беречь себя от присутствия на улицах».

Лысенко не смог сообщить, какие именно персональные данные жители столицы должны будут передать оператору колл-центра или на портал мэра, чтобы получить код. При этом проверять выданные код-разрешение на выход из дома, по его словам, «будут уполномоченные органы и организации на улицах, очевидно».

Неясным остался и уровень доступа проверяющих к информации, зашитой в QR-коде: будет ли это только место жительства гражданина, или более полные персональные данные. «Я еще раз говорю, что та информация, которая будет установлена нормативным актом, она и будет там зашита», – заявил Лысенко.

«Понимаете, вся регламентация будет зашита в документе. Как только документ выйдет, все ответы на вопросы вы обязательно получите. Технически у нас возможно развивать совершенно различные применения этого целеполагания, скажем, и дополнительной информации, которая потребуется, чтобы обеспечить эффективный контроль. И сейчас преждевременно это обсуждать», – подытожил Лысенко, напомнив, что вопросы о сроках выхода акта и его содержании следует задавать руководству города.

Ранее в соцсетях москвичи выражали серьезные опасения по поводу персональных данных, которые им придется сообщать для получения кода, необходимого для выхода даже в ближайший магазин. Горожане предполагают, что портал мэра не на 100% защищен от утечки данных, которые регулярно случаются даже с крупными российскими банками, и информацию о конкретных гражданах смогут получить злоумышленники.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.04.20

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