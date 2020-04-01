В отчаянии спешат «допилить» все, что можно: экономика на грани катастрофы

Обвал мировых цен на нефть ставит российскую экономику в катастрофическое положение. Как считает аналитик, партнер Rusenergy Михаил Крутихин, отечественная нефтяная отрасль оказалась на грани банкротства, а власть реагирует на кризис «странно» и даже «безумно» – происходящее похоже на «распил» бюджета. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Мы видим, что цена на российскую нефть цена упала до $13 за баррель в северо-западной Европе. Это катастрофический уровень. Это не оправдывает издержек – представьте: есть нефть, вы несете издержи, чтобы ее добыть, чтобы ее транспортировать, еще есть определенный уровень административных издержек, налогов. Добыча нефти в России перестает быть рентабельной», – сказал Крутихин.

Он отметил, что в таком случае фактически остается два варианта. «Когда вы видите, что все эти издержки превышают цену, по которой можно продать нефть, вы либо перестаете работать в этом бизнесе и закрываете его, либо терпите убытки, которые покрываются за счет кого-то еще, скажем, за счет Фонда национального благосостояния. Скорее всего, сейчас второй вариант не пройдет. Это означает, что нефтяные компании будут просто сворачивать работу, раз добывать нефть будет невыгодно», – считает эксперт.

По его оценке, сворачивание нефтедобычи может произойти в течение ближайшего времени. «Не так давно были предсказания от вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна, что с 2022 года начнется сокращение добычи, но, мне кажется, он чересчур оптимистично к этому подошел… Мы видим, что нефть по таким ценам все труднее и труднее продавать», – сказал он.

При этом, по мнению Крутихина, власть реагирует на эту катастрофическую ситуацию очень странно. «Реакция властей немного безумная. Когда падают цены на нефть, одно из первых предложений – давайте пойдем в Арктику и будем там добывать нефть, создадим льготные условия гигантскому проекту «Восток Ойл» (заполярный проект «Роснефти») – а это такой затратный проект, где себестоимость нефти будет по цене французских духов – добывать, строить инфраструктуру … это безумие какое-то. Нельзя так себя вести. Объяснить это можно только одним – это шкурные интересы. Кто-то распиливает бюджетные деньги. В отчаянии спешат «допилить» все, что можно «допилить». О падении отрасли и национальной экономики никто уже не думает», – полагает эксперт.

Крутихин подчеркнул, что кризис в нефтяной отрасли потянет вниз всю отечественную экономику. «Перспективы российской экономики очень мрачные. Мы – сырьевая экономика, у нас 85% экспорта – сырьевые товары – нефть, газ, лес, уголь, руда, металлы первой переработки, алмазы. Ничего технически сложно мы практически не производим. У нас весь технически-сложный экспорт по стоимости меньше, чем весь технически-сложный экспорт Чеченской республики. Россия – большой сырьевой придаток других развитых стран. То, что цены обрушились – это трагедия. Экономика находится на грани катастрофы», – сказал эксперт.

Он пояснил, что в случае банкротства нефтяной отрасли, работы лишаются поставщики и подрядчики. «Разумеется, у нас в нефти и газе завязано огромное число людей. Кто будет оплачивать труд этих людей, выплачивать им пособия и пенсии? Бюджет сводится из цены на нефть $42. Когда за нашу нефть больше не дают, разницу покрывают из Фонда национального благосостояния. Насколько хватит этого Фонда? Некоторые эксперты говорят, на полтора-два года, другие – на несколько месяцев…» – заключил Крутихин.

Напомним, накануне, цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $13 за баррель – это минимальный уровень с марта 1999 года. В настоящее время стоимость североморского сорта Brent опустилась до $24,8 за баррель.

Москва, Мария Вяткина

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