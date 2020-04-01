Мэрия Москвы объявила, что «цифровой концлагерь» вводится только для пациентов с коронавирусом

Специальное приложение для мобильных устройств в «Google Play», которое призвано контролировать месторасположение москвичей, будет использоваться только для жителей столицы с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые отказались от госпитализации и решили остаться дома. Об этом заявил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Между тем, в соцсетях уже назвали новую схему тотальной слежки «цифровым концлагерем».

Как заявил Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», приложение «в закрытом режиме будет предоставляться пациентам, которые выбрали нахождение на дому, и подписывают соответствующее добровольное согласие в виде документа».

«Главная задача – это вместе с пациентом закрепиться, что он не будет выходить. И на время нахождения его дома с помощью таких технических средств (такого приложения) будет полностью обеспечена ему самодисциплина. А, соответственно, людям и жителям это – гарантированный контроль, что он соблюдает», – пояснил чиновник.

Полная версия приложения будет предоставлена пациентам со 2 апреля, уточнил Лысенко. При этом утром 1 апреля приложение было доступно для скачивания в «Google Play» для устройств на Android. «Она была в свободном доступе, – подтвердил чиновник. – Это было сделано, в том числе, для того, чтобы собрать обратную связь с профессионального сообщества. Это очень нам помогло. И сейчас мы поправим кое-какие вещи в этом приложении. Но не предполагается это использовать для всех. Еще раз, это именно для пациентов на дому».

Между тем, как сообщила в «Фейсбуке» муниципальный депутат Юлия Галямина, «Гугл снес загруженное туда собянинское приложение. Ему поставили тысячи дизлайков». В соцсетях пользователи назвали систему «цифровым концлагерем» и рассказывали, что приложение при установке требует предоставить ему доступ к абсолютно всем данным устройства – от фотографий, камеры с микрофоном и геоданных до паролей, мессенджеров и смс-сообщений. Москвичи призывали массово ставить «дизлайки» приложению, поскольку его возрастной ценз был установлен как 3+, однако беспрецедентный уровень доступа к персональным данным не соответствовал этому цензу.

По словам Лысенко, приложение не запрашивает доступ к файлам устройства, но при нежелании пациента использовать собственный смартфон, гаджет ему предоставит мэрия.

«Если человек выбирает нахождение на дому, у него, в частности, есть вариант на время вот этого карантина, в котором он пребывает, получить от нас телефон с предустановленным приложением», – уточнил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.04.20

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