«Хватит кошмарить граждан!» В Мосгордуме потребовали объяснений по поводу драконовских штрафов и слежки за жителями столицы

Сегодня на внеочередном заседании Московской городской думы произошла бурная дискуссия в ходе обсуждения поправок о введении штрафов нарушителям карантина и об общественных пунктах охраны порядка. Возмущение думской оппозиции вызвал не только размер штрафов, но и система слежки за жителями столицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оппозиция в Мосгордуме ожидаемо высказалась категорически против введения крупных штрафов и внедрения системы тотальной слежки за москвичами. «Создается впечатление, что если бы не было эпидемии коронавируса, то ее следовало бы придумать нашим властям, – подчеркнул депутат от КПРФ Олег Шереметьев. – Потому что похоже эта ситуация используется для того, чтобы принять какие-то меры, законы и нормы, чтобы потом они остались навсегда. В законе должен быть оговорен срок его действия – именно на время эпидемии».

В этот момент голос парламентария заглушили громкие выкрики, причем слышен был в основном женский голос. Спикеру столичного парламента Алексею Шапошникову пришлось сделать замечание, при этом он с сочувствием сообщил, что понимает «накал, который сейчас есть особенно у представителей здравоохранения».

Между тем, Шереметьев заявил, что законопроект недоработан и плохо продуман. «Если граждан будут неправомерно задерживать и штрафовать? Что они будут говорить росгвардейцам – что в законе так прописано? Что депутат Щитов так сказал в Мосгордуме? Так росгвардейцы пошлют их к депутату Щитову», – сказал депутат.

Он также напомнил, что выступавшие в поддержку законопроекта представители «Единой России» и «Моей Москвы» называли нарушителями и «ужасными негодяями» только граждан, которые отправились на шашлыки – а между тем к пикникам в эти дни людей призывал «Первый Канал». «С сайта это уже удалено, но сюжет остался в телеграм-каналах. Действительно, людей призывали выйти на шашлыки, воспользоваться хорошей погодой», – констатировал Шереметьев.

Депутат от «Яблока» Дарья Беседина, в свою очередь, напомнила, что власть базируется на доверии к ней общества – но «если власть будет относиться к гражданам как к стаду, которым можно управлять только с помощью кнута и псов, то это доверие разрушится в момент». «Москвичи уже прислушались к власти, количество поездок в метро упало на 83%. Остаток – это необходимые перемещения, это люди которые вынуждены работать, чтобы сохранить жизнедеятельность города, – указала она. – Если бы мы толпами ходили по улицам, ужесточение выглядело бы логичным. Но ведь этого нет! Но здесь хотят устроить какой-то «кибер-Гулаг», и следить за нами собираются по заветам Джорджа Оруэлла».

«Проблема в том, что нет уверенности, что система слежки после пандемии будет свернута, и власти от нее откажутся, – подчеркнул депутат от «Яблока» Максим Круглов. – Напротив, у наших избирателей есть уверенность, что система останется в полном объеме, и штрафы будут взиматься уже не только с водителей, а со всех граждан».

Он подчеркнул, что такую систему слежки за собственными гражданами нельзя вводить без широкой публичной дискуссии. Круглов обратил внимание, что в Калифорнии власти после демократического обсуждения были вынуждены отказаться от аналогичных планов. При этом, напомнил депутат, система «Безопасный город» уже давно действует в Москве, однако, как признал сам начальник полицейского главка Олег Баранов, это не повлияло на количество убийств в городе: меньше их не стало. «Посмотрите, во что превратился Китай. Я думаю, что мы не хотим такого пути для Москвы?» – поинтересовался он.

Стоит отметить, что Беседина и Круглов выступали в защитных масках.

Глава депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева, которая во время своего выступления маску зачем-то сняла, обвинила депутатов из оппозиции в желании «попиариться на горе». Предложенные меры с огромными штрафами она назвала «не драконовскими».

Коллега Николаевой из «Единой России», актер Евгений Герасимов также вышел на трибуну со сдвинутой на подбородок маской, и объяснил, что мэрия постепенно ужесточает меры, чтобы люди привыкали к таким вещам. При этом депутат заявил, что в магазинах «абсолютно бесплатно» есть средства для дезинфекции и перчатки, а в аптеках свободно продаются маски. «Ну о чем же вы говорите! Какие маски в аптеках! Это же смешно!» – возмутилась из зала депутат от КПРФ Елена Шувалова. «Я вас отведу туда», – заявил в ответ Герасимов, а спикер Мосгордумы тут же сделал коммунистке замечание.

По поводу работающих строек Герасимов выразил бурную радость, пояснив, что этот бизнес не разорится, а люди получат зарплату.

«Хватит кошмарить граждан! У нас решения принимает власть, а отвечают потом граждане, – заявил со своей стороны депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. – У нас решения об оптимизации здравоохранения принимали не граждане. И больницы закрывались не потому, что люди об этом попросили. А отвечать из власти за это что-то никто не торопится. Даже руководитель штаба [Анастасия] Ракова не сочла нужным посетить наше сегодняшнее заседание».

Тимонов подчеркнул, что бесплатная раздача масок и широкое тестирование внесли бы больший вклад в борьбу с распространением инфекции, чем новые штрафы для потерявших работу жителей столицы. «Я возмущен. Это просто какая-то имитация и импотенция, извините. Вместо поддержки граждан мы с вами сейчас обсуждаем карательные меры против них», – констатировал он, пояснив, что количество смертей от инфарктов и инсультов в группе риска возрастет именно от напряжения, которое нагнетается властью.

При этом, как подчеркнул Тимонов, фактически московский закон увеличит количество людей на улицах – потому что на патрулирование будут отправлены члены общественных пунктов охраны порядка. «Что, полиция сама не справится? Ей потребуется помощь общественников, нарушающих режим самоизоляции? С учетом численности нашей полиции и Росгвардии, мне кажется, это безосновательное опасение», – отметил он.

Однако «единороссы» и «Моя Москва» были непреклонны. Заявив, что действуют в интересах москвичей, 27 голосами «за» были одобрены штрафы для горожан, которые в условиях пандемии рискуют потерять или уже потеряли источники заработка.

Согласно поправкам в «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», за нарушение требований о приостановке торговли и мероприятий с очным присутствием граждан штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторные нарушения штраф составит от 40 до 50 тысяч для должностных лиц, и от 300 тысяч до 500 тысяч для юридических лиц.

За нарушение режима самоизоляции москвичам грозят штрафы в 4 тысячи рублей, за повторное нарушение – 5 тысяч рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.04.20

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