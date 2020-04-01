«Единороссы» в Мосгордуме хотят лишить статуса депутата из КПРФ

Сегодня на внеочередном заседании Мосгордумы произошел скандал. Поводом стало заявление депутата от КПРФ Сергея Савостьянова, который произнес расхожую фразу про «закон – что дышло». Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители «Единой России» потребовали лишить его статуса.

Савостьянов, в частности, назвал грубым нарушением федерального законодательства переход Мосгордумы на дистанционную работу и принятие законов. «Но, как говорится закон что дышло – куда повернул – туда и вставят», – заявил депутат, и потребовал: «Хватит галдеть, «Единая Россия»! Видите себя нормально!»

Парламентарий подчеркнул, что все ведущие страны мира отказываются от электронного голосования, не доверяя системам контроля и верификации. «Мы же идем по пути, проторенному Европарламентом, – обратил внимание Савостьянов. – Это брюссельская демократия, которая ввела незаконные санкции против России. Ни один друг России не ввел у себя систему электронного голосования».

«Я не удивлюсь, если в ближайшее время будут введены налоги на собак и кошек, на арендованные квартиры, поскольку те, кто примут участие в электронном контроле и согласии с этой тоталитарной системой электродного концлагеря, потом сами станут жертвами этой системы, – предупредил Савостьянов. – Поскольку полномочия заканчиваются, сроки обнуляются. Даже самые высокопоставленные чиновники, когда закончатся деньги на силовую поддержку, станут обыкновенными резидентами иностранных государств».

Комментируя это выступление, представитель «Единой России» Александр Семенников заявил, что для него является ЧП «услышать от судьи, даже судьи в отставке такую фразу: «Закон что дышло, куда там вставил – туда и вышло»».

«Для меня это ЧП, это умаление судебной власти, к которой я отношусь с огромным пиететом, – сказал он. – Поэтому прошу предоставить мне выписку из стенограммы заседания, чтобы я направил это в квалификационную коллегию судей города Москвы».

По словам Семенникова, должны будут дать оценку заявлению Савостьянова с точки зрения нахождения его в статусе судьи в отставке. «А также надо будет оценить судебные решения, которые принимал данный судья с точки зрения законности. Посмотреть есть ли для этого процессуальные возможности, потому что при таком отношении наверняка есть огромное количество москвичей вот таким верчением закона и вступлением его куда-то было нарушено», – подытожил «единоросс».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.04.20

Чечня первой среди регионов России закрывает свои границы из-за коронавируса. / «Хватит кошмарить граждан!» В Мосгордуме потребовали объяснений по поводу драконовских штрафов и слежки за жителями столицы. / Эпидемиолог заявил о риске появления вируса агрессивнее COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»