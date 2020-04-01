«Штрафовать будут нормальных граждан»: «Единая Россия» в Мосгордуме продавила жесткий закон «для защиты общества»

Сегодня в крупный скандал вылилось обсуждение в Мосгордуме поправок и финального голосования по законопроекту о введении штрафов для жителей столицы за нарушение режима самоизоляции и разрешение дружинникам патрулировать улицы. Спикер столичного парламента Алексей Шапошников предложил вынести порицание депутатам от оппозиции Елене Шуваловой, Олегу Шереметьеву и Михаилу Тимонову за выкрики из зала – не замечая при этом аналогичных действий от провластных парламентариев.

После этого Шапошников получил предложение рассмотреть вопрос о собственном соответствии должности спикера городской думы. С такой инициативой выступил депутат от КПРФ Шереметьев, однако председатель Мосгордумы сделал вид, что не воспринял это всерьез.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция внесла к законопроекту семь поправок, которые касались, частности, снижения штрафов, отмены тотальной слежки, которая нарушает права граждан на сохранение персональных данных и на частную жизнь. «Основная проблема этого законопроекта в том, что он сформулирован так, что штрафовать по нему можно не только переносчиков коронавируса, но любых москвичей, которые просто шли за хлебом», – констатировала депутат от КПРФ Елена Янчук. В этой связи парламентарий предложила, вместо граждан, штрафовать строительные компании и устроителей ярмарок выходного дня в разгар эпидемии.

«Где тут про короновирус? Вы сейчас утверждаете штрафы, там нет ни слова про коронавирус, под эти штрафы может подпадать абсолютно любой человек, – поддержала коллегу по фракции депутат Екатерина Енгалычева. – Нигде не прописано, что речь идет только о короновирусных. Давайте это пропишем… Вот компромисс!»

Другой депутат от КПРФ Павел Тарасов со своей стороны напомнил об известном произведении Оруэлла, и подчеркнул, что после принятия этого закона для полного соответствия жизни героев романа «1984» москвичам будет не хватать только экранов в квартирах.

Между тем редактор законопроекта – депутат Кирилл Щитов заявил, что абсолютное большинство москвичей согласны с режимом самоизоляции и полностью доверяют власти. Именно их Мосгордума и должна оградить от преступников, «которым на все наплевать». Размер штрафов народный избранник назвал обоснованным, сославшись при этом на аналогичные меры в странах ЕС: так, в Италии штраф за нарушение карантина составляет 260 тысячи рублей, в Испании от 120 до 2,5 млн рублей, во Франции чуть более 10 тысяч за первое, до 120 тысяч за повторное.

Тем не менее, депутаты от оппозиции возразили на эти аргументы. «В случае тотальной слежки как раз изображение гражданина является основным объектом съемки, – подчеркнул депутат Тарасов. – И дальше идет обработка этого изображения и привязка к концертному физлицу. То есть – незаконная обработка персональных данных».

В ответ Щитов заявил, что система «Безопасный город» и так работает на столичных улицах и на транспорте, и, по его мнению, совершенно не нарушает права граждан. «Они дают картинку части городских территорий. Если в эту картинку попало лицо, которые по базе данных является носителем коронавирусной инфекции, в этом случае будет происходить сигнал о том, что такое-то лицо из базы носителей появилась в обзоре камер видеонаблюдений. Камеры не обрабатывают персональных данных, а скандируют лица, преобразуют в цифровой код, а дальше он сравнивается с базой», – сообщил он.

Однако депутат от «Яблока» Сергей Митрохин возразил, отметив, что речь идет не только о видеонаблюдении, но и непосредственно системе вынесения штрафов. Протокол об административном нарушении при ней не составляется, и само решение выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело. «Гражданину даже не дают право присутствовать, когда с ним будут разбираться. Вам это не кажется диким?», – поинтересовался Митрохин. Судя по реакции «единороссов», диким им это не представлялось.

На вопрос депутата Енгалычевой, почему бы не снизить «грабительские суммы штрафов», Щитов заявил, что «мы должны уберечь общество». «Это штрафы для тех преступников, которые намеренно будут нарушать режим самоизоляции для того, чтобы заражать окружающих. Я считаю, что это меры – максимально мягкие», – сказал он.

«Поймите коллега, что не к преступникам в большинстве своем будут применяться эти штрафы, – возразил депутат Шереметьев. – Потому что вы отказались конкретизировать, за что именно [будут штрафовать]. Будут представители правоохранительных органов решать, является ли человек преступником или нет. И скорее всего, большая часть будет взиматься с совершенно нормальных людей, которые просто попались на пути очередного патруля».

Шереметьев назвал закон крайне коррупционноемким, поскольку он дает большую свободу тем, кто будет его применять. «А у нас достаточно много недобросовестных сотрудников полиции и Росгвардии», – подчеркнул он.

Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов со своей стороны предложил не отправлять членов пунктов охраны общественного порядка патрулировать улицы, потому что полиция в состоянии сама это обеспечить. «При том росте преступности, который мы с вами скоро неизбежно увидим из-за массового обнищания, какие-то толпы людей с повязками в масках на улицах лично у меня будут вызывать желание на всякий случай их на дальней дистанции остановить, положить и проверить документы», – сказал Тимонов.

В свою очередь депутат Енгалычева предложила направить огромные средства, которые мэрия тратит на внедрение «электронного рабства», на закупку медицинских масок, раздачу их в метро, приобретение обмундирования медперсонала и аппаратов искусственной вентиляции легких. «Туда надо пускать эти средства, а электронные системы слежения, я считаю, совершенно не нужны», – заключила она.

После долгих споров и взаимных упреков дело все же дошло до голосования. В итоге законопроект о штрафах для москвичей и появление на улицах неких членов пунктов охраны общественного порядка проголосовало 27 депутатов Мосгордумы, против высказались 11 парламентариев, воздержавшихся не было.

Следующее заседание Мосгордумы пройдет в мае в дистанционном формате, такое решение продавили «Единая Россия» и «Моя Москва».

Москва, Татьяна Дорофеева

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