«Мы окажемся в совершенной заднице»: Шнуров посоветовал правительству РФ раздать деньги народу

Лидер группы «Ленинград» и член «Партии Роста» Сергей Шнуров предупредил о возможном коллективном обнищании россиян, подчеркнув, что последствия режима самоизоляции могут оказаться страшнее самой коронавирусной инфекции. По его мнению, правительству РФ стоит взять на вооружение опыт Европы и США, которые принимают беспрецедентные меры поддержки своих граждан, напрямую выплачивая им средства из бюджета.

«Как вы все знаете, идет четвертый день карантина, самоизоляции, повышенной готовности – называйте этот режим как хотите, – сказал Шнуров в ходе онлайн пресс-конференции «Партии роста». – Здоровье, понятное дело, дороже. Но коллективное обнищание, которое, как мне кажется, все-таки грозит нам, может оказаться гораздо хуже для нашего самочувствия. Мы настаиваем: чтобы спасти экономику нужна гораздо большая щедрость бюджета».

Музыкант предложил властям взглянуть на опыт «многими презираемых Соединенных Штатов», где Сенат и администрация Трампа согласовали меры поддержки на 2 трлн долларов – большая часть этих средств идет на прямую выплату людям. «Всем американцам с годовым доходом меньше 75 тысяч долларов раздают по 1.2 тысячи долларов, – обратил внимание Шнуров. – Семьям с детьми еще по 500 долларов на каждого ребенка, и еще кучу разных пособий и выплат. Мы, конечно, не Америка. Но это не значит, что нашу традиционную политику экономии на социалке можно продолжать и сейчас. Грядет катастрофа. Если ничего не сделать, не раздать людям деньги для поддержания спроса – мы окажемся в совершенной заднице».

Заместитель председателя «Партии роста» по внешним связям и работе над законодательством Виктор Звагельский в свою очередь отметил, что принимаемые правительством РФ меры могли бы быть оправданы в краткосрочной перспективе. Однако учитывая, что пандемия – это надолго, и двухнедельными каникулами все вряд ли обойдется, правительственные инициативы выглядят в лучшем случае полумерами, а в худшем вообще работать не будут.

Для выхода из кризиса «Партия роста» предлагает целый ряд мер. В частности, для стимулирования спроса следует разрешить всем семьям, которые имеют право на материнский капитал, получить до 50% суммы деньгами. Чтобы избежать увольнений на предприятиях – разрешить отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой пособия не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ); предоставить всем россиянам отсрочку выплаты кредитов и ипотечных займов, а также коммунальных платежей до 1 января 2021 года, а ЦБ – отменить резервирование по всем видам кредитов. Кроме того, малый и средний бизнес должны быть полностью освобождены от налогов как минимум на три года, а также должна быть предоставлена налоговая амнистия за все проступки, совершенные до 1 апреля этого года.

Кроме того, полагают в «Партии роста», уже сейчас надо запретить коммерческим банкам требовать досрочной выплаты по любым видам кредитов, и всем надзорным органам ввести мораторий на все проверки за исключением тех, которые связаны с жизнью граждан.

«Если мы уходим в этот «электронный лагерь», мы естественно должны это компенсировать, – подчеркнул Звагельский. – И компенсировать так, как это делается в европейских странах, в Америке».

В качестве прямых мер, как считают в «Партии роста», нужно ввести на время карантина выплаты гражданам с доходом менее пяти МРОТ в месяц выплаты в двух МРОТ и еще по одному – на каждого ребенка до 18 лет. «Это то, что государство сегодня в состоянии позволить себе», – сказал Звагельский, сославшись на расчеты «Столыпинского клуба».

На эти меры потребуется более 2 трлн рублей, уточнил он.

Общий объем предложений, которые выдвинула «Партия роста», оценивается для бюджета РФ в 7,7 млн рублей, отметила руководитель Столыпинского клуба Анастасия Алехнович. По ее мнению, те выборочные и точечные меры, которые сейчас принимает правительство РФ, как можно судить по опыту других стран, работать не будут – нужны исключительно массовая поддержка населения и бизнеса.

Москва, Татьяна Дорофеева

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