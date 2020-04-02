Кризис будет жестким: пропасть между богатыми и бедными вырастет в разы

Кризис, во многом спровоцированный ограничительными мерами в связи с угрозой коронавируса, приведет к заметному падению российской экономики. Как считает главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров, это ударит, прежде всего, по малообеспеченным слоям населения и еще больше усугубит социальное неравенство. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

По словам экономиста, пандемия коронавируса значительно повлияет на мировую экономику, и в годовом выражении рост ВВП составит от 1,4 до 0%. «Это звучит не страшно, но это плохо. Даже в 2009 году был полуторапроцентный рост мировой экономики – тогда росли Китай и Индия, но сейчас они затормозили. Нулевой мировой рост – это беспрецедентная ситуация за много десятков лет. Если несколько недель назад, считалось, что будет V-образный выход из кризиса – быстрый и здоровый – сейчас в этом сейчас все больше и больше сомнений», – отметил Винокуров.

Эксперт обратил внимание, что сейчас правительства ведущих государств мира идут на беспрецедентные меры, чтобы удержать ситуацию под контролем. «Удар идет по трудоспособному населению. Этот удар сложно амортизировать. Власти это понимают, поэтому по всему миру объявляют о колоссальных стимулах двух видов – монетарные и бюджетные. Печатный станок включен в три смены и без ограничений», – сказал он.

При этом Винокуров отметил, что в России экономическая система такова, что власти не могут пойти на аналогичные меры, и прогнозы развития ситуации в РФ выглядят еще менее оптимистичными. «Россия не может позволить себе этого, поэтому ЦБ принял решение оставить ключевую ставку – в российских реалиях это уже послабление... Во все прошлые кризисы ставка ЦБ резко взлетала. По России мы прогнозируем от 0 до -3% ВВП», – сообщил экономист.

Он отметил, что в негативном сценарии, и с учетом того, что цены на нефть останутся на уровне $26 за баррель, экономическая активность серьезно снизится, и даже в 2021 году восстановление будет «небыстрое», а основной удар кризис нанесет по малому бизнесу. «Крупный бизнес выживет, покажет убытки, но выживет. Бизнесы сейчас закредитованы, очень многие просто не переживут закрытия на месяц-полтора-два», – пояснил он.

При этом эксперт подчеркнул, что под ударом находятся «наиболее трудоемкие» сферы – общественное питание, транспорт, гостиничный бизнес, развлечения и фитнес. «Это – миллионы рабочих мест. Могут пойти массовые увольнения, а до трех четвертей граждан не имеют подушки безопасности», – уточнил Винокуров.

Социальное неравенство в стране будет только нарастать, считает экономист. «У этого кризиса будет негативный эффект для социального неравенства. Люди, которые будут терять работу – преимущественно малообеспеченное население, которое, к тому же, не имеет подушки безопасности. Кризис будет сильнее ощущаться в низкодоходных слоях населения», – подчеркнул он.

Винокуров констатировал, что сейчас ситуация абсолютно неопределенная. «Мы всегда это повторяем, как мантру, но сейчас она полностью оправдана. Ситуация по своей сути бинарная – оценка прогнозов зависит от того, будет вторая вспышка осенью в мире или нет. Нехороший кризис. Мы его, конечно, переживем, как пережили, но последствия тяжелые, выход будет затяжной по L- образной траектории», – сказал он.

Как считает эксперт, экономические трудности России также негативно скажутся на государствах постсоветского пространства. «Трудовые мигранты находятся под самым сильным ударом. Поэтому шок переходит и в страны-соседи – Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Украину, где переводы от мигрантов составляют очень высокий процент от ВВП», – заключил Винокуров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.04.20

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