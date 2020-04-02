Московский режим самоизоляции оспорен в суде

В Московский городской суд поступил иск о несогласии с введением режима изоляции. Истец Дмитрий Кисиев просит признать недействующим пункт 2 указа мэра от 23 марта №26-УМ как несоответствующий законодательству РФ.

Как сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, в установленный законом срок суд решит вопрос о принятии иска к производству.

Адвокат истца Мансур Гильманов пояснил агентству, что в иске указывается, что ограничения на передвижение граждан могут быть введены только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача.

Напомним, в воскресенье вечером, 29 марта, власти Москвы объявили, что с 30 марта в городе в рамках борьбы с коронавирусом вводится режим обязательной самоизоляции. В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести мусор.

Аналогичные меры введены на территории Московской области.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.04.20

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