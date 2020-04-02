Посткоронавирусный мир: «шизофреническая разорванность» без доверия к государству

Ситуация вокруг коронавируса грозит окончательно подорвать доверие граждан РФ к власти. Как считает известный политолог, глава Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, после завершения карантина инфекция не исчезнет, а граждане поймут, что ограничения повлекли только бедность и разорение. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Политолог назвал пять ключевых «развилок-неприятностей-проблем», которые может повлечь коронавирус и меры по противодействию распространению этой инфекции. «Все пять пунктов касаются подрыва доверия. «Дивный новый мир», который наступит после окончания эпидемии – мир, в котором доверие будет подорвано. Чем сильнее общество поддерживает ограничительные меры властей, а мы знаем, что драконовские меры связаны с высоким ожиданием именно таких мер – общество требует: «Посадите нас на карантин, не дайте нам умереть!» – тем сильнее будет разочарование от того, что сегодняшняя сплоченность, солидарность не принесет ничего, кроме бедности и разорения», – сказал Кузнецов.

Эксперт пояснил, что первая проблема связана с конфликтом, который нарастает между бизнесом и государством. «Частный бизнес требует от государства помощи, поддержки. Государство говорит, что бизнес не хочет платить налоги, а налоги платить надо, чтобы из них кормить госслужащих, полицейских, медиков и тех, кто каждый день занят на фронте борьбы с коронавирусом. Этот раскол на госслужащих, которые практически не пострадают, потому что их зарплаты и гарантии защищены, и тех, кто реально пострадает, а в большей степени от последствий кризиса, связанного с «короной», пострадают занятые в частном секторе – будет одним из ключевых общественных расколов после того, как это все кончится», – прогнозирует политолог.

Эксперт также обратил внимание, что коронавирус не исчезнет, что также будет оставаться дополнительным негативным фактором. «Судя по всему, никуда вирус от нас не денется в тот момент, когда карантин придется отменить. Эта травма, на мой взгляд, является очень опасной. Представьте, вот человек на своей моральной высоте сидит дома, ничего не делает, выполняет распоряжения мэра Москвы. В каком моменте случится квантовый переход и моральный долг престанет быть долгом, а люди по-прежнему будут заболевать и умирать? Получается ситуация некого цугцванга для госорганов. Получается, что они либо обманывали нас, когда говорили, что с помощью карантина мы сможем всех спасти, либо обманывают нас сейчас, говоря, что нам все равно придется выйти (из карантина). Это тяжелая морально-этическая дилемма, которая неизбежно приведет к подрыву доверия» – полагает Кузнецов.

Третьим негативным фактором эксперт назвал меры поддержки населения, которые «просачиваются к людям очень медленно». «Это касается не только России, но и всего мира. Люди в новостях каждый день слышат про миллиарды, которые пущены на поддержку, но самой этой поддержки не видят. Когда они заходят на сайт Генофонда, чтобы получить 4 тысячи собянинских рублей, выясняется, что сайт «лежит», и когда он встанет, непонятно», – обратил внимание Кузнецов.

По его оценке, такая ситуация наносит очередной удар по имиджу органов власти. «Зов по сильному государству» разбивается. То единственное, что может сделать это сильное государство – это контролировать тебя через смартфон, а больше – ничего», – сказал он, и добавил, что если ситуация не изменится, то роль государства в «посткоронавирусном мире» упадет, а не усилится. «Люди хотят не сильное государство, а хотят решения проблем и психотерапии страхов. А получается, что государство не может даже Интернет-сервисы наладить и занимается тем же самым разжиганием паники», – констатировал Кузнецов.

Четвертым риском эксперт назвал управление через Интернет «общественной истерией». «Я вижу, что для людей, сидящих дома, деморализованных, боящихся будущего, возникает новый центр власти, который управляет не только мнением, но и напрямую – поведением. То, что пришло в нашу жизнь последние две недели, возникло не потому, что государство это нам приказало, или потому что главный санитарный врач так сказал. А потому что на платформе «Medium» (платформа для социальной журналистики) появились статьи сначала Томаса Пуэйо, а потом еще ряда людей его круга, которые прямо говорят, какое поведение правильно. Все это распространяется по миру. При этом надо понимать, что этот самый Томас Пуэйо – человек, который коммерчески заинтересован в том, чтобы мы сидели дома в самоизоляции – он является вице-президентом платформы дистанционного образования», – подчеркнул Кузнецов.

«Что будет, когда правительство скажет – выходите из карантина, а эти люди, которые руководят не только мнением, но и поведением, скажут, что правительство обманывает? Часть людей будет испытывать шизофреническую разорванность – те, кому мы привыкли доверять, говорят одно, а те, кого мы привыкли слушать – говорят другое», – пояснил эксперт.

Пятым риском Кузнецов назвал потерю доверия к модернизации и сопротивление ей. Он пояснил, что сейчас многие размышляют о том, какое будущее ждет человечество, а мнение о том, что цифровизация поглотит мир, а человека заменят роботы – очень обсуждаема. «Это рождает ту самую неуверенность и недоверие. Людям нужно будет объяснить, что они нужны были раньше, нужны сейчас и нужны будут потом», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

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