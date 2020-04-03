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Пятница, 3 апреля 2020, 14:31 мск

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Режим изоляции: в Москве полицейские начали проверять граждан, которые выходят на улицу

В Москве полицейские начали останавливать граждан на улице. В рамках «антикоронавирусных мер» сотрудники правоохранительных органов устанавливают, почему жители города нарушают рекомендацию по самоизоляции.

Как передает РИА «Новости», сотрудник ГИБДД остановил журналиста агентства и спросил о цели поездки. Журналист показал документы, в том числе пресс-карту, а также объяснил, что едет на работу. После осмотра документов и уточнения маршрута следования инспектор разрешил продолжить движение.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Калуге полицейский остановил местную жительницу, возвращавшуюся из магазина, и потребовал показать содержимое пакета, чтобы проверить, нарушила ли она режим самоизоляции.

Как сообщал «Новый День», 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса. Так, горожанам разрешается покидать дома только в случаях, прописанным в указе главы города. Движение личного и коммерческого автотранспорта в столице пока не приостановлено. Введение жесткого пропускного режима отложено.

Москва, Мария Вяткина

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