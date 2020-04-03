Угроза эпидемии в Москве: тысячи гастарбайтеров оказались вне режима изоляции

Премьер-министра РФ Михаила Мишустина призвали навести порядок в Москве и позаботиться о гастарбайтерах из республик Средней Азии, оказавшихся вне режима самоизоляции. Соответствующе письмо председателю правительства направила депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова. Парламентарий пояснила, что условия жизни рабочих на стройках могут создать угрозу распространения коронавируса.

«В результате политики, проводимой правительством Москвы в области строительства, значительную долю населения Москвы составляют работающие на московских стройках приезжие из Средней Азии и других стран – бывших республик Советского Союза», – отметила Шувалова.

«Они живут в вагончиках. Каковы у них санитарные возможности – трудно представить. Скорее всего – ужасающие», – подчеркнула депутат.

Ранее сообщалось, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции гражданам следует как можно чаще мыть с мылом руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами. «Если они заболеют – вряд ли они обращаются к врачам, в больницы», – считает Шувалова.

При этом, как подчеркнула депутат, до сих пор неизвестно, принимает ли мэрия какие-либо меры, чтобы минимизировать распространение инфекции в местах скопления гастарбайтеров и на стройках, которые продолжают работать. «Убедительно прошу вас принять меры заботы о тех людях, которые в результате проводимой правительством Москвы политики оказались в столице Российской Федерации, и сообщить о реальном состоянии дел», – обратилась Шувалова к премьер-министру.

Ситуация с работающими стройками и беспрепятственно передвигающимися по городу трудовыми мигрантами вызывает серьезное беспокойство москвичей. В соцсетях жители столицы пишут, что вынуждены соблюдать режим самоизоляции, однако из окон видят, как сотрудники «ГБУ Жилищник» и рабочие со строек свободно собираются большими группами, разговаривают, курят, при этом масок на них, как правило, нет.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.04.20

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