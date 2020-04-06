«Русская Кончита Вурст»: в Подмосковье разбился известный блогер

В Подмосковье в дорожной аварии погиб эпатажный блогер Павел Петель, известный своим образом богатой «женщины с бородой»

По данным «РенТВ», ЧП произошло 4 апреля. Мужчина уехал в миграционный центр в Сахарово для подачи документов на патент для работы, так как он не являлся гражданином РФ. Около 12:45 блогер сообщил друзьям, что все прошло нормально, и он возвращается, а после этого перестал выходить на связь.

Позже стало известно, что Петель погиб в аварии в подмосковном Подольске. Его автомобиль на скорости около 200 км/ч врезался в стоящую фуру. В его машине находились три человека, все они погибли.

Напомним, Петель приобрел широкую известность благодаря своему эпатажному поведению и образам. Он вел на YouTube блог в образе богатой женщины, где рассказывал о трендах в одежде, о моде, дизайне.

Как сообщил один из друзей погибшего на своей странице в «Инстаграм», сейчас решается вопрос, что делать с телом Петеля. «По российскому законодательству я Павлу никто, и здесь у него нет никого из родных. При текущей ситуации с закрытыми границами тело на родину в Украину, скорее всего, не отправят. Родственники при закрытых границах, скорее всего, не смогут приехать из Украины», – отметил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.04.20

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