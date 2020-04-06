Начинается «игра на выбывание»: цена нефти может упасть до $6 за баррель

Прогнозы цен на нефть остаются негативными – в обозримой перспективе стоимость барреля может упасть до $6, что крайне негативно скажется на российской экономике. Как сказал в интервью РИА «Новый День» экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, скорее всего, участникам рынка нефти предстоит «игра на выбывание», если сделка по сокращению добычи «черного золота» не будет восстановлена.

Эксперт обратил внимание, что кризис на нефтяном рынке был вызван несколькими факторами. «Рынок нефти еще до коронавируса трещал по швам, это было очевидно. Потребление нефти падало, понятно, что трещал и ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), потому что американские производители не входят в этот картель, соответственно, когда другие понижают добычу, они ее повышают. Это старая проблема, которая, по идее, требовала либо расширения картеля за счет американцев, либо ее прекращения. Просто так совпало – одновременно произошла эпидемия коронавируса и резкий обвал потребления на 10 млн баррелей в сутки», – сказал Вязовский.

По его оценке, сейчас есть основания предполагать, что сделка может быть возобновлена. «По последним сообщениям, Путин все-таки склонен ОПЕК+ возобновить. Хотели туда американцев затянуть, но издержки этого затягивания выше, чем потери от наращивания их объемов сланцевой нефти», – пояснил экономист.

При этом эксперт выразил уверенность, что ждать от США действий по урегулированию кризисной ситуации на нефтяном рынке бессмысленно. «У американцев нет механизма, чтобы власть, президент Трамп, мог повлиять на своих нефтяников и заставить их сокращать объем, у них свободный рынок. Там бизнес диктует, а не наоборот. Нельзя сделать как у нас – Путин вызвал нефтяников и сказал: «Вы – сокращаете добычу на столько, вы – на столько, все. Подписали, разошлись. Это (позиция американских нефтяных компаний) большая проблема, которую не знают, как решать. Возможно, американцы введут еще какие-то санкции, если мы не поддадимся угрозам», – отметил Вязовский.

По его оценке, если выход не будет найден, обстановка будет обостряться. «Переизбыток нефти, резкое падение экономики усугубляет все. Карантин еще больше усугубляет. Самолеты не летают, а только авиационный керосин составляет 20% потребления нефти в мире. Чем это все кончится? По моим прогнозам, это кончится ценой бочки $6-10, причем на достаточно протяженный период. А что произойдет с экономиками?.. Здесь будет игра на выбывание», – заключил эксперт.

Напомним, соглашение об ограничении добычи между странами ОПЕК+, которое подписала Россия, утратило силу 1 апреля. В начале марта стороны не смогли договориться о продлении договора: Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу, а Россия выступила за сохранение действовавших условий (сокращение на 1,7 млн барр./сутки). После того как сделка сорвалась, нефтяные котировки обрушились почти в два раза.

Сегодня в СМИ появилась информация, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться об условиях новой сделки по сокращению добычи нефти. Обе стороны хотят, чтобы к соглашению присоединились США.

По некоторым данным, пятницу, 10 апреля, может пройти встреча министров энергетики стран G20, на которой попытаются привлечь США к сокращению добычи.

Стоит отметить, что 4 апреля на брифинге Трамп заявил, что считает ОПЕК незаконной структурой и картелем, который несправедливо относится к Вашингтону. Он также заявил о готовности ввести пошлины на импортируемую нефть для защиты «тысяч, десятков тысяч рабочих мест» в США.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.04.20

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