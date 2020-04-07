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Вторник, 7 апреля 2020, 11:57 мск

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Пьяный отец оставил ребенка на улице в новой Москве: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оставлении в опасности ребенка (ст. 125 УК РФ) в отношении мужчины, который оставил своего ребенка на улице на территории новой Москвы.

Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, ЧП произошло 4 апреля. Отец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставил своего сына на улице без присмотра. Утром ребенка обнаружил мимо проходящий мужчина, который обратился в правоохранительные органы. Ребёнок осмотрен врачами, его здоровью ничего не угрожает.

В СКР уточнили, что в ближайшее время будет обеспечена явка мужчины 1997 года рождения в территориальное подразделение Главного следственного управления для проведения необходимых следственных действий.

Москва, Светлана Антонова

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