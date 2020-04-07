В Москве мошенники похитили с банковских карт более 25 млн рублей

В Москве пресечена деятельность группы мошенников, похищавших деньги с банковских карт. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, общая сумма ущерба граждан составила более 25 млн рублей.

Фигуранты использовали следующую схему обмана: звонили на сотовые телефоны граждан и представлялись сотрудниками службы безопасности кредитного учреждения. Затем сообщали, что по карте клиента проводится подозрительный платеж на крупную сумму. Чтобы его остановить, нужно немедленно перевести денежные средства на резервный счет. После того как потерпевший осуществлял эту операцию, с его карты списывались все деньги. Впоследствии большую часть похищенных сумм злоумышленники вкладывали в криптовалюту.

Следственной частью Следственного управления УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

В настоящее время подозреваемые задержаны. По местам жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты банковские карты, денежные средства в сумме свыше 25 миллионов рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, огнестрельное оружие и документы.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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