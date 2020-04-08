«Инфицированный депутат на заседании все же присутствовал». Михаил Тимонов сообщил о положительном тесте на коронавирус

Тест на коронавирус депутата Московской городской думы Михаила Тимонова оказался положительным. Об этом сам политик сообщил в соцсетях, предположив, что мог присутствовать на заседании столичного парламента 1 апреля в инфицированном состоянии. Более поздний тест показал, что Тимонов здоров.

«Сейчас здоров, – уточнил депутат, опубликовав фото градусника, который показывает 35,9. – А вот в среду (1 апреля) на заседании, судя по полученному вчера сообщению от «Медси» о результате теста, сделанного во вторник (31 марта), я присутствовал возможно ещё в инфицированном состоянии».

При этом, подчеркнул Тимонов, ему до сих пор неизвестен результат теста, сделанного 31 марта в Мосгордуме. «Но открывая заседание, председатель заявил, что «все присутствующие здоровы». Как, когда и откуда он получил информацию – мне не известно, – отметил депутат. – Равно как и то, зачем в пятницу несколько депутатов МГД были приглашены в Думу на повторное тестирование. И почему именно они».

Парламентарий сообщил, что направил депутатские запросы об этой ситуации спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову, в аппарат столичного парламента, а также в управление Роспотребнадзора и НПЦ Экстренной медицины.

Сам Тимонов предположил, что перенес инфекцию в легкой форме, а к моменту пятничного тестирования уже совершенно излечился. «Конечно, все это требует перепроверки и уточнения, – подчеркнул он. – Но если эта версия верна, то значит, как минимум один инфицированный депутат, не извещённый о своём состоянии здоровья, и поверивший заявлению председателя Шапошникова «все здоровы!» на внеочередном заседании присутствовал! И это был я».

Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция подтверждена у депутатов Мосгордумы Евгения Ступина (КПРФ) и Людмилы Стебенковой («Единая Россия»). Оба отсутствовали на внеочередном заседании Мосгордумы 1 апреля, когда в течение 7 часов были рассмотрены два вопроса: закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции и постановление о проведении заседаний дистанционным способом.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.04.20

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