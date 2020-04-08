«Бордюры ценой в человеческую жизнь…» Москвичи возмущены тратами мэрии в период коронавируса

Москвичи возмущены решением мэрии потратить бюджетные деньги не на помощь горожанам, а на укладку плитки, бордюров и даже салют. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях жители столицы предлагают подавать на мэра Сергея Собянина в суд, и считают, какое количество масок можно было бы приобрести за эти средства. В Интернете начался сбор подписей.

В целом, по информации СМИ, в марте этого года столичные чиновники через госзакупки заключили рекордные по суммам контракты на приобретение плитки, бордюров и проведение работ по их укладке. Так, договор на 3,2 млрд рублей на поставку бордюров подписан с ООО «Бетонный завод №222», входящим в группу компаний «Крост». По «странному» стечению обстоятельств главой предприятия является Алексей Добашин, который был доверенным лицом Собянина на выборах 2018 года.

По оценке журналистов, в общей сложности с февраля мэрия Москвы заключила контракты на перекладку плитки, газонов, бордюров и асфальта на 12 млрд рублей. Кроме того, 4 апреля – когда все законопослушные москвичи сидели дома, выполняя указ мэра о самоизоляции, в столице был устроен салют. Поводом стала годовщина освобождения Братиславы. Все эти траты горожане жарко обсуждают в соцсетях.

«Причем, прошу заметить, бюджет не треснул», – напомнил о прежнем заявлении Собянина Александр П. в «Фейсбуке». Ранее столичный градоначальник выступил против прямых выплат россиянам из бюджета – как это сделано в США и других странах. «Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», – заявил Собянин.

«Это еще раз говорит, что наш мэр человек неадекватный и никудышный руководитель», – считает Геннадий Б. «А воспитателей детских садов отправили в изоляцию за свой счёт», – рассказала Александра Ф. «Собянин вообще дружит с головой? В Москве эпидемия», – возмутился суммой «плиточных» контрактов Владимир Т.

Жители столицы пишут, что в период эпидемии траты на перекладку плитки и салюты не являются первоочередными – этим бюджетным средствам можно найти лучшее применение. «От трех до шести миллионов медицинских масок даже по безбожно завышенным ценам, – оценила закупку салюта за 300 млн рублей Елена С. – Профессиональные маски для врачей дороже, но в пределах 650-ти рублей за штуку на сайтах. Около пятисот тысяч масок – цена этого салюта».

«Это ж сколько людей накормить в карантине можно», – отреагировал на новость о закупке бордюров Сергей Н.

«Лужков был «медоносом», этот будет «бордюрным»», – оценил работу мэра столицы Роман П.

Разумеется, рекордные закупки мэрией не самых нужных во время эпидемии вещей стали поводом для мемов. «Вот вы смеетесь, а Собянину теперь всю заразную плитку на незаразную перекладывать», – пишут горожане.

«А у нас новая плитка уже испачкалась! Как его попросить о замене?» – иронизирует Андрей М.

«Плитка – это оружие пролетариата. Мэрия вооружает недовольных?» – пишет Светлана С.

«На благоустройство парка «Кусково» в районе Вешняки (ВАО, Москва) запланировано потратить 4,5 млрд. в рамках программы «Развитие здравоохранения в городе Москве».....Прям так и написано! Черным по белому!» – возмущается Анастасия Н.

«Его пора судить», – считает Эльмира К. «Думается, пора подавать исковые заявления на паразитов, у них человеческие качества отсутствуют, так что сами они не остановятся, при этом действуют они по принципу «молчание знак согласия»», – поддержала ее Жанна Е.

«Уж в такие-то тяжёлые времена, которые наступили для народа, страны, когда не известно, что будет завтра, можно было бы остановиться и перестать зарывать в землю такие умопомрачительные суммы, да ещё ежегодно! И министр накануне уже заявил, что тучные времена закончились! Видимо, в Москве ещё нет!?» – комментирует сиутацию Евгений П.

«Бордюры ценой в человеческую жизнь – не слишком ли большая роскошь?», – пишет Елена А.

Жители столицы начали сбор подписей под петицией к мэру Собянину с требованием остановить подобные закупки. «Требуем отменить в 2020 году мероприятия по благоустройству и направить высвободившиеся средства на антикризисную поддержку малого и среднего городского бизнеса и горожан, – говорится в обращении. – Мы сможем обойтись ближайший год без новых бордюров, рулонных газонов, замены плитки на асфальт, асфальта на плитку и плитки на плитку». К полудню среды, 8 апреля, петиция набрала 8 тысяч подписей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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