«Дивный новый мир» после коронавируса: тотальная безработица и безответственная политика

Экономические кризис, вызванный угрозой распространения коронавируса, навсегда изменит мир. Как считает руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, кроме громадных экономических потерь, нужно ожидать трансформации структуры общества, в котором политики станут еще более безответственными и некомпетентными. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт высказал на заседании Экономического клуба компании ФБК Grant Thornton.

По мнению Буклемишева, экономические потери в нынешний кризис будут значительно выше, чем сейчас обсуждается. «Я бы взял три метрики: первая – человеческие жизни, второе – экономика, третье – социальные потери», – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что, исходя из «ценности среднестатистической жизни» человека, потери от коронавируса уже исчисляются миллиардами долларов. «Есть такая методика, «ценность жизни», где стоимость человеческой жизни рассчитывается на основе тех мер, которые предпринимаются, чтобы сократить вероятность смерти, страховых оценок. Существует даже международное сопоставление, стоимость вычислена модельно. Американская оценка $9,6 млн на сегодняшний момент уже, наверное, 10 – считается довольно адекватной. Давайте помножим на количество жертв, которые сегодня существуют, и мы уже с вами получаем число с 11 нулями – это сотни миллиардов долларов. Суммируя потери от смертей, мы получим ущерб только от человеческих жизней, зашкаливающий за трлн долларов. Это конечно, фантастическая величина», – отметил Буклемишев.

По его оценке, «чисто экономический ущерб» нынешних потрясений превышает потери от глобального кризиса 2009 года. «Помимо тех стран, которые сейчас охвачены и находятся в фокусе внимания, есть еще и развивающийся мир – есть Африка, азиатские страны – что там будет происходить, с моей точки зрения, абсолютно непонятно. Чисто экономический ущерб может стать гораздо больше. Азиатский Банк развития сейчас дал оценку в четыре трлн долларов за счет утраты возможности экономического роста. Мне представляется, что это довольно умеренная оценка. Судя по всему, мир потеряет гораздо больше», – считает Буклемишев.

Эксперт полагает, что самым большим будет социальный ущерб. «Мы толком не представим его объемы. Социальные издержки огромные. Это колоссальные потери рабочей силы и социального капитала. Как мне представляется, социальный капитал будет самым пострадавшим в кризисе», – прогнозирует экономист.

Вместе с тем Буклемишев предположил, что последствия нынешнего кризиса будут ощутимы в течение долгого периода. «Тут нужно говорить не о периоде двух лет, а о более длительном периоде, когда это будет ощущаться. Стоит вспомнить эффект гистерезиса, когда эффект от импульса продолжают чувствоваться долго после того, как импульс исчез. Я думаю, что мы имеем чистую картинку этого кризиса. После того, как он исчезнет, мы не вернемся к действительности, в которой мы были. Эта другая точка будет совершенно отдалена от нашего прежнего состояния, к этому надо готовиться», – считает он.

«Люди, вымывающиеся с рынка труда из-за эффекта гистерезиса, которые долго являются безработными, в качестве работающего человека на рынок труда, как правило, не возвращаются, в силу целого ряда причин. Это и есть основная угроза такой перманентной социальной дислокации», – пояснил Буклемишев.

В результате, как полагает экономист, будет меняться социальная структура общества. «К сожалению, меняться не в лучшую сторону», – сказал он.

При этом политические последствия также могут оказаться крайне негативными. «То, что мы имеем сегодня – требование снизу оградить от чужаков, беспорядков. Помимо концентрации в руках государства все большего количества ресурсов, будет происходить и политическая концентрация (власти). Я ничего хорошего в политическом смысле тоже не жду. Социальная структура тоже будет смещаться в сторону людей не очень хорошо образованных, еще более талантливых популистов – людей, лишенных экономической и социальной ответственности. Это тоже может нанести серьезный удар по перспективам восстановления, так и жизни в этом «дивном новом мире», – заключил Буклемишев.

Москва, Мария Вяткина

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