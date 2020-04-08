«Составить протокол может только сотрудник полиции»: москвичам объяснили, как их будут штрафовать

За нарушение режима самоизоляции москвичей будут штрафовать, при этом сотрудники полиции на месте смогут только составить протокол. Штраф рискуют получить горожане, которые вышли из дома по неуважительной причине, заявил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

«Составить протокол может только сотрудник полиции, более того он может только составить протокол, но не может взимать штраф на месте. А дальше протокол будет рассматриваться уполномоченным органом власти Москвы, либо его можно оспорить в суде. Никакие другие структуры не могут подойти к москвичу и попросить заплатить штраф», – цитирует Щитова «Интерфакс».

Штраф грозит гражданам, которые покинули дома по неуважительной причине, сообщил депутат – например, вышли в парк, или собрались компанией.

Соглашение заключено между МВД РФ и правительством Москвы о наделении сотрудников правоохранительных органов полномочиями по составлению протоколов за административные правонарушения, предусмотренные столичным КоАП. Накануне, 7 апреля, его утвердил своим распоряжением премьер-министр Михаил Мишустин.

Комментируя эту ситуацию, депутат Мосгордумы Павел Тарасов раскритиковал действия столичной мэрии. «Мэрия годами не подписывала соглашение с МВД по администрированию московского КОАП – а тут ради карантинных мер разродилась. Теперь полиция больше не сможет отвертеться от вызовов по нарушению закона о тишине и многим другим правонарушениям из московского КОАП», – отметил парламентарий в «Фейсбуке».

Редакция РИА «Новый День» направила запросы, касающиеся соглашения о штрафах жителям столицы, в правительство Москвы и в столичное ГУ МВД.

Москва, Татьяна Дорофеева

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