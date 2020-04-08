«Поддержка» населения и бизнеса: московские власти молчат и штрафуют

Региональные власти не спешат принимать меры по поддержке бизнеса в условиях коронавируской изоляции. Как подчеркнул директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт Института экономики роста им. Столыпина Кирилл Никитин, Мосгордума успела принять дополнительные штрафы для граждан и предпринимателей за нарушение самоизоляции, но ни слова не сказала о поддержке. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его словам, снижение налоговой нагрузки в сложных экономических условиях, которые усугубляются всеобщей самоизоляцией, должно стать первоочередной задачей для властей всех уровней. «На данный момент борьба с коронавирусом во многом спущена на региональный уровень. У субъектов достаточно высокая степень самостоятельности и высокая степень различий в принимаемых мерах, будь то бюджетные, социальные и налоговые меры. Я бы хотел обратить внимание, что у субъектов существует фантастический объем полномочий по снижению налоговой нагрузки. Это касается и спецрежимов, упрощённой системы налогообложения», – обратил внимание Никитин.

В то же время он отметил, что некоторые регионы все-таки пошли навстречу гражданам – для индивидуальных предпринимателей и организаций из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства существенно снизили налоговые ставки. «Можно предпринимать и другие меры и по спецрежимам, и по налогам на имущество, налогам на доходы физических лиц, которых находятся в ведении субъектов федерации. Но мы, к сожалению, видим, что большинство субъектов федерации эти меры не принимают. Конечно, это лучше, чем федерация, которая меры по снижению налоговой нагрузки не принимает в принципе, и в основном фокусируется на откладывании даты подачи отчетности, сроков уплаты, причем нерадикально. Мы все ожидаем активных мер по поддержке малого и среднего бизнеса на уровне субъектов. Меры частично находятся в руках исполнительной власти, но в гораздо большем объеме – в руках законодательной», – констатировал Никитин.

Более того, как отметил эксперт, часть регионов, например, Москва сконцентрирована на том, чтобы получить с граждан еще больше денег, не заботясь о мерах поддержки. «Крайне удивительным является молчание Мосгордумы, которая сумела повысить штрафы, но, тем не менее, не сумела сказать ни единого слова о снижения налоговой нагрузки на малый бизнес, средний бизнес и население», – заключил Никитин.

Москва, Мария Вяткина

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