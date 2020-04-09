Прорывного развития нет: особые экономические зоны получают льготы впустую

Из 26 особых экономических зон, которым даны налоговые льготы, только пять смогли добиться позитивных результатов. Согласно докладу Счетной палаты РФ, в большинстве территорий признаков «прорывного развития» не обнаружено.

В ведомстве отмечают, что с 2014 года особые экономические зоны (ОЭЗ) израсходовали 157 млрд рублей из бюджетов разных уровней, но значительные результаты за это время показали лишь единицы. Например, общее число новых рабочих мест составляет 22 тысячи. При этом больше половины (59%) приходится на четыре ОЭЗ «Алабуга», «Технополис», «Липецк» и «Дубна».

Кроме этого, к 1 января 2019 года резиденты всех ОЭЗ осуществили инвестиции на общую сумму около 371 млрд рублей. Объем выручки составил 717 млрд рублей. «Если к особым экономическим зонам «Алабуга», «Технополис», «Липецк» и «Дубна» прибавить ОЭЗ «Санкт-Петербург», то получится, что их объем выручки составит 82,9% от всего объема по зонам», – говорится в отчете.

В Счетной палате пояснили, что успех этих зон связан с направлением их деятельности – промышленно-производственной и высокотехнологичной. Туда приходят крупные компании, направляются значительные инвестиции и, как следствие, растет количество рабочих мест и налоговых платежей в бюджет, отмечает ведомство.

По словам аудитора Дмитрия Зайцева, самыми неэффективными оказались туристско-рекреационные зоны. «Объем инвестиций в таких ОЭЗ низкий и составлял на январь 2019 года всего 0,6% от общего объема инвестиций. А их выручка составила 1,1 млрд рублей», – уточнил он.

В Счетной палате также обратили внимание, что с учетом внешних факторов и «зачастую раскоординированной внутренней политики» развитие особых экономических зон будет еще более сложным.

Москва, Мария Вяткина

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