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Четверг, 9 апреля 2020, 14:26 мск

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ЧП в Москве: в здании бизнес-центра произошел взрыв

В Москве в здании бизнес-центра произошел взрыв. По предварительным данным, из-за неумелых действий рабочих взорвался водонагреватель, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как сообщается, взрыв произошел на девятом этаже здания на 2-ой Брестской улице, где располагается, в том числе, Мосгосэкспертиза.

В помещении выбило окна. По предварительным данным, никто не пострадал.

Москва, Светлана Антонова

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