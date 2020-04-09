ЧП в Москве: в здании бизнес-центра произошел взрыв

В Москве в здании бизнес-центра произошел взрыв. По предварительным данным, из-за неумелых действий рабочих взорвался водонагреватель, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как сообщается, взрыв произошел на девятом этаже здания на 2-ой Брестской улице, где располагается, в том числе, Мосгосэкспертиза.

В помещении выбило окна. По предварительным данным, никто не пострадал.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.04.20

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