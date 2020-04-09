СКР: Сгоревший дом престарелых в Москве работал без разрешительных документов

Стали известны новые подробности ЧП в московском доме престарелых на 3-й Мякининской улице, где накануне произошел сильный пожар. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, учреждение работало без необходимых разрешительных документов.

Следствием установлено, что руководством и сотрудниками частного дома престарелых не созданы необходимые условия, а также не получены в полном объёме разрешительные документы для предоставления услуг пожилым граждан и разрешения от надзорных и компетентных органов для надлежащей эксплуатации здания.

«В ходе следственных действий в здании дома престарелых изъяты документы, на основании которых пожилым людям оказывались платные услуги. В настоящее время эти документы изучаются следствием. С учетом содержащихся в них сведений и в совокупности с другими доказательствами будет дана правовая оценка действиям лиц, которые оказывали услуги в указанном учреждении», – уточнили в ведомстве.

В этой связи дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Ранее сегодня по поручению и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Москве Андрея Стрижова уголовное дело, возбужденное по факту возгорания в частном доме престарелых по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СКР.

Как сообщалось, ЧП произошло вечером 8 апреля в частном доме престарелых на 3-й Мякининской улице, в котором в момент пожара находилось более 50 человек. В результате инцидента погибли три женщины и один мужчина, являющийся сотрудником организации. Большая часть жильцов и сотрудников дома эвакуированы, более десяти пострадавших доставлены в медицинские учреждения с отравлением угарным газом для оказания неотложной помощи.

Следствие рассматривает различные версии, приоритетной в настоящее время является неисправность электропроводки и котла отопления.

Москва, Светлана Антонова

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