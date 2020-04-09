ЧП в Москве: при взрыве в бизнес-центре пострадали два человека

Следственный комитет организовал доследственную проверку после взрыва в бизнес-центре на 2-й Брестской улице. Как уточнила пресс-служба столичного главка ведомства, в результате взрыва газового баллона пострадало два человека.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного управления СК России по городу Москве, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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