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Четверг, 9 апреля 2020, 16:11 мск

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Трое москвичей оштрафованы по 15 тысяч рублей за прогулку вдали от дома

В Москве оштрафованы трое горожан, которые отошли от своих домов дальше, чем на 100 метров. Каждому из жителей столицы был назначен штраф в 15 тысяч рублей.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Мосгорсуд, трех человек в столице суды признали нарушителями режима самоизоляции. Каждый из них отошел от дома более, чем на 100 метров без достаточных оснований, предусмотренных указом мэра.

Как сообщается, еще два материала по аналогичным административным нарушениям находятся сейчас в Щербинском и Тверском судах Москвы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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