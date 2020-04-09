В Москве усилено патрулирование улиц: полиция поймала более 400 нарушителей режима самоизоляции

В Москве сотрудники полиции составили более 400 протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции. Об этом сообщил «Интерфаксу» начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

«На территории столицы увеличено количество нарядов, которые в круглосуточном режиме патрулируют улицы. Им поставлена задача выявлять граждан, не соблюдающих предписания Роспотребнадзора или нарушающих режим самоизоляции», – сказал он.

Васенин отметил, что сотрудники полиции напоминают гражданам о введенных ограничениях и предупреждают о недопустимости нарушения установленных запретов. «Необходимо свести к минимуму перемещения по городу, лучше всего оставаться дома», – заключил представитель московского главка полиции.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.04.20

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