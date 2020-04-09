Мэрия Москвы объявила конкурс на модернизацию «Активного гражданина»

В Москве на модернизацию электронной системы «Активный гражданин» планируется потратить почти 170 млн рублей. Соответствующий конкурс объявил городской департамент информационных технологий. Речь идет о выполнении работ по развитию Единой городской автоматизированной системы обеспечения поддержки деятельности Открытого правительства столицы для развития общественных обсуждений.

Согласно техзаданию, работы предполагается выполнить в восемь этапов, при этом уже существующие возможности «Активного гражданина» не должны пострадать. Подрядчику нужно будет реализовать 18 функциональных возможностей, среди которых компонент сбора общественного мнения, выявление накрутки голосов при проведении голосований, формирование и публикация голосований от партнеров, а также автоматизация загрузки ответов по вопросам голосований и публикации баннеров. Также подрядчику нужно будет предусмотреть показ слайд-шоу и видеоконтента, создание и модерацию интервью, автоматический анализ обращений, поступающих от пользователей портала и мобильного приложения «Активный гражданин», а также компонент взаимодействия с внешними информационными системами и оценку фотографий, полученных с камер видеонаблюдения.

Кроме того, пользователи «Активного гражданина» смогут добавлять кого-либо в друзья, искать друзей по номеру телефона или фамилии, имени и отчеству, а также по месту проживания, приглашать друзей проголосовать, видеть последние пройденные друзьями голосования, создавать собственные голосования.

В конкурсной документации сказано, что срок поставки составляет 510 календарных дней с момента подписания контракта. Заявки будут приниматься до 30 апреля, вторые части заявок комиссия рассмотрит 18 мая.

Ранее муниципальные депутаты Москвы направили мэру Москвы Сергею Собянину и прокурору столицы Денису Попову открытое письмо, в котором потребовали отменить все электронные общественные обсуждения по программе реновации. Авторы напомнили, что слушания запланировано начать уже 13 апреля, и указали, что в случае проведения процедуры исключительно через Интернет будут нарушены права граждан, не имеющих доступа во всемирную сеть – а это «подрывает доверие [к процедуре] и ставит под вопрос ее легитимность».

«Более того, в процедуре общественных обсуждений полностью исключено участие муниципальных депутатов и депутатов городского парламента, что является нарушением ст. 68 в части пп. 4 п. 2 Градостроительного кодекса г. Москвы», – говорится в письме.

В связи с этим муниципальные депутаты столицы потребовали отменить проведение общественных обсуждений проектов планировки территорий и правил землепользования и застройки указанных районов «до снятия «режима готовности» и введенной «самоизоляции» для граждан», а сами слушания провести в очной форме, обеспечив возможность участвовать в них муниципальным депутатам.

Москва, Татьяна Дорофеева

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