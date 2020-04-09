Россия погрузилась в бюрократический и политический хаос: впереди – катастрофа и разорение

Угроза коронавируса и экономический кризис в России вскрыли беспомощность правящей элиты. Как считает известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, власть в России «рассасывается», а общая ситуация в условиях несогласованности действий органов госуправления напоминает бюрократический и политический хаос, что ведет к настоящей катастрофе. Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

Как считает Кагарлицкий, последние несколько недель показали деградацию политический системы. «За прошедшие 30 лет ее так приватизировали и разделили на сферы влияния и кормушки, что выясняется самое ужасное – страной никто не управляет. Все плывет, как плывет. Пока можно было дрейфовать более-менее стабильно, это было не так заметно. Сейчас стало понятно даже не то, что у руля стоят люди беспомощные, напуганные и некомпетентные, а что и руля нет – его давно уже распилили и продали», – подчеркнул политолог.

По его мнению, вызовы, перед которыми сегодня оказалась Россия, привели к тому, что власть стала «рассасываться». «Выяснилось, что государства, как системы институтов, как системы правил и слаженного бюрократического взаимодействия, уже нет. На поверхности проявилась ставшая в значительной мере очевидной для очень большой части населения беспомощность власти и ее реальная суть. Она не рушится, ее никто не свергает. Она самоустраняется и рассасывается», – сказал Кагарлицкий.

Эксперт обратил внимание, что транзит власти, который накладывается на коронаврирусный и экономический кризис, становится сейчас весьма условным по своей сути. «Власть можно передать, но что вы передадите? Борис Годунов тоже передавал власть своим наследникам, но что он передал – большой вопрос. Если у вас распалось государство, передавать власть бессмысленно, потому что тот, кто ее получит, либо должен ее завоевать заново, либо он ее не удержит», – полагает эксперт.

Кагарлицкий пояснил, что речь идет не о географическом распаде страны. «Фактически государство распадается на отдельные составные бюрократические и организационные элементы, каждый из которых работает не как часть государственной машины, а как некая самодостаточная группа, которая преследует свои цели и интересы без связи с деятельностью других групп», – сказал он.

В то же время политолог отметил, что власть уже децентрализована и в этой ситуации регионы действуют хаотично и несистемно. «Каждый регион пытается проводить свою линию», – констатировал он.

«Что касается Москвы и регионов – тут кто во что горазд. Собянин и его команда разрываются между двумя очень сильными страстями. С одной стороны, желание стать наследником Путина и взять власть в стране, с другой – желание украсть и взять как можно больше и быстрее. Совместить эти две стратегии невозможно. Если вы реально хотите бороться за власть, нужно, прежде всего, прекратить даже мелкое воровство, хотя бы свое собственное, хотя бы самому перестать участвовать в разного рода схемах. А если вы, ваш клан, хотите как можно больше украсть, нужно понять, что вы отказались от каких-либо политических амбиций и заняты только тем, что доворовываете последнее. Но делать это одновременно, как они пытаются, – это самое неэффективное, потому что толком не получится ни то, ни другое. И украсть спокойно не удастся, и власти не будет», – считает Кагарлицкий.

По его оценке, дальнейшая ситуация в России может развиваться только «по какому-либо из вариантов катастрофы». «Катастрофа всегда может быть многообразна. Предсказывать очень трудно. Взаимосвязи разрушаются, потеряно управление, ситуация стихийна. Власть в лице Путина пытается отделаться какими-то запоздалыми и уже неадекватными заявлениями. Можно их комментировать или не комментировать, но они абсолютно неадекватны масштабам проблемы. Это как обсуждать реальную войну, предлагать решения в условиях реальных боевых действий на уровне игры в солдатики», – сказал эксперт.

По его оценке, происходящее в России напоминает эпоху милитаристов в Китае, когда страна была поделена между военными правителями. «Единственный аналог в современном мире – то, что было с Китаем в 1920-1930-е годы, когда он формально существовал, как государство, но реального государства не было», – уточнил Кагарлицкий.

Согласно его прогнозу, такая ситуация повлечет обострение экономического кризиса. «Совершенно не обязательно доходить до вооруженных войн – каждый будет делать то, что хочет. Такой вот бюрократический и политический хаос. Он, кстати, совсем не обязательно сопровождается насилием, но он всегда сопровождается разорением», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

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