«Я сам похоронил маму»: Собянин закрыл московские кладбища

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном запрете посещения кладбищ. «До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших», – сообщил градоначальник в своем блоге.

Собянин подчеркнул, что «просто посещать кладбища пока будет нельзя», а «о чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ «Ритуал».

«Я сам в прошлом году похоронил маму и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу. И у большинства москвичей на кладбищах лежит кто-то из самых родных и близких», – отметил мэр, обратив внимание, что в нынешних условиях это невозможно.

«Число заболевших коронавирусом перевалило за 6 тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек. Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ», – констатировал Собянин.

Напомним, режим самоизоляции и нерабочих дней действует до 1 мая.

Москва, Светлана Антонова

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