В Москве «масочный мошенник» похитил у покупателя 3,3 млн рублей

В Москве полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве с закупкой медицинских масок. Партию товара покупатель намеревался передать сотрудникам бизнес-центра «Верейская Плаза», однако продавец заманил его на овощную базу и исчез, передает агентство «Москва» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Полицейским пострадавший покупатель рассказал, что приехал в столицу из Подмосковья, чтобы купить партию масок. Его знакомый организовал ему встречу с неким Алексеем, который якобы являлся сотрудником Минздрава и мог помочь в приобретении 1,5 млн штук масок. В свою очередь, Алексей направил покупателя к некому Михаилу, который отвез его на склад в Жуковском и сказал, что сейчас оформит погрузочные документы. На складе покупатель, уставший ждать Михаила, никого из «продавцов масок» не нашел, зато отыскал рабочих, которые сообщили ему, что на складе хранятся только овощи – и никаких медицинских изделий там никогда не было. После этого покупатель отправился в полицию. Ущерб составил 3,3 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал о задержании нелегальных продавцов масок. Первого полицейские обнаружили на Ярославском вокзале столицы в электричке, прибывшей из Владимирской области. Он торговал масками по 250 рублей за штуку, при себе у него было около 50 таких изделий. Второго продавца задержали в районе Курского вокзала – он продавал многоразовые маски. При этом в России с начала апреля запрещена торговля масками, респираторами и марлей вне аптек.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.04.20

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