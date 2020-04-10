В Москве число зараженных коронавирусом достигло почти 8 тысяч человек

В Москве за сутки выявлено 1124 новых случая коронавирусной инфекции, более 40% из них – вновь категория от 18 до 45 лет. Число скончавшихся достигло 50 человек.

Как сообщает оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в Москве, всего в столице на 10 апреля зафиксировано 7 822 заболевших. В числе новых пациентов столичных медиков 43% относятся к возрастной категории от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 11,5% – от 66 до 80 лет, и только 3,5% зараженных оказались старше 80 лет. Еще 5,5% инфицированных – дети.

На сайте мэра и правительства Москвы говорится, что 350 человек уже вылечились от коронавирусной инфекции, 50 – скончались.

Главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко сообщил в соцсетях, что на лечении в этом медучреждении состоит 462 человека. «Из них: с диагнозом пневмония – 444, COVID подтверждённых 205, в ОРИТ 33 (на ИВЛ 19). За сутки поступило 101, выписано 61», – уточнил он, и отметил, что 444 пациента с пневмонией сейчас также считаются инициированными коронавирусом.

«Вчера в формате ZOOM-конференции провели первое заседание Клинического комитета и приняли решение отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии. В настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом. Эта тенденция отчетливо заметна в последние несколько дней. Ложноотрицательные результаты ПЦР-тестов диктуют необходимость основываться на оценку клинической картины в сочетании с данными КТ и при характерных изменениях – трактовать внебольничную пневмония как COVID», – сообщил главврач в соцсетях накануне.

Москва, Татьяна Дорофеева

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