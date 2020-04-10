«В правительство РФ. Мэр безнадежен»: заразившийся коронавирусом депутат потребовал открыть закрытую «по оптимизации» больницу

Москвичи массово направляют в правительство РФ письма с требованием срочно вернуть в строй ГКБ №54 в столице, закрытую в рамках «оптимизации» системы здравоохранения. В соцсетях пользователи сообщают об отправке обращений именно федеральным чиновникам, и подчеркивают, что ждать помощи от мэра Москвы Сергея Собянина в этом вопросе бесполезно.

С призывом к горожанам на своей странице в «Фейсбуке» обратился депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов, который ранее сообщил о своем положительном тесте на коронавирус. Парламентарий подчеркнул, что большая часть заразившихся новой инфекцией приходится именно на Москву. При этом жители столицы не перестают болеть основными, сопутствующими, хроническими, сезонными заболеваниями.

«Заболеваемость пневмонией в Москве только за январь 2020 г. выросла на 37%. Практически все умершие с диагнозом коронавирус пациенты имели сопутствующие заболевания включая пневмонию, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, болезни поджелудочной железы, бронхит – это страшный маркер, отражающий реальную ситуацию со здравоохранением», – констатировал Тимонов.

Он обратил внимание, что с 2000 по 2015 год число российских больниц сократилось вдвое, в Москве с 2010 г. закрыто более 60 больниц, ликвидировано 2 200 койко-мест, 20 тысяч врачей сокращены. Оставшихся больниц остро не хватает для обеспечения потребностей жителей в медицинской помощи. К такой ситуации привела реформа, которую проводили по всей России, и в августе прошлого года президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию в отрасли «провалом».

Депутат уверен, что штрафы и новые 500 коек в больнице в Коммунарке проблему не решат. Именно поэтому, по его мнению, нужно срочно открыть ранее закрытую больницу №54 в Преображенском районе Москвы. В ее составе действовало 11 отделений на 520 койко-мест. «Больницу необходимо открыть и обеспечить необходимым оборудованием и медперсоналом в кратчайшие сроки. Нет времени на раскачку!» – подытожил Тимонов.

Аналогичные обращения парламентарий предложил москвичам направить в правительство РФ, а также в несколько департаментов правительства Москвы: здравоохранения, труда и социальной защиты, территориальных органов исполнительной власти и в департамент СМИ и рекламы.

Пользователи «Фейсбука» в комментариях сообщают, что направили обращения федеральным чиновникам. «В правительство РФ. Мэр безнадежен», – объясняют москвичи.

На популярном ресурсе Change.org возобновился сбор подписей под петицией к правительству Москвы за возвращение жителям трех районов – Преображенского, Богородского и Метрогородка – больницы №54. В обращении говорится, что почти 240 тысяч жителей этих территорий остались вообще без больницы после закрытия ГКБ №54 в 2015 году, причем расформировали медучреждение сразу после проведения в здании капитального ремонта. Фактически сейчас в Преображенском функционируют только две психиатрические больницы, подчеркивается в петиции.

Москва, Татьяна Дорофеева

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