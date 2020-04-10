В Москве задержаны продавцы псевдотестов на коронавирус

В Москве пресечена попытка продажи псевдотестов на COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, оперативники обнаружили на одной из Интернет-площадок объявление о продаже тестов. «В дальнейшем при попытке сбыта 350 единиц заявленной продукции по цене 2300 рублей за каждую были задержаны трое жителей Подмосковья», – уточнила Волк.

Полицейские установили, что злоумышленники продавали вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, содержащие неизвестное вещество. Вся изъятая продукция направлена на исследование.

Следователем Управления внутренних дел по Северному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ – о покушении на преступление и мошенничестве. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Светлана Антонова

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