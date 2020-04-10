«2020 год будет исключительно трудным»: МВФ ожидает самый масштабный кризис со времен «Великой депрессии»

Миру грозит самый сильный экономический спад со времен Великой депрессии, поскольку COVID-19 разрушает социальный и экономический порядок с быстротой молнии и в невиданных масштабах. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По ее словам, неопределенность относительно того, насколько глубоким и продолжительным окажется этот кризис, все еще очень высока.

«Однако уже сейчас ясно, что мировой рост в 2020 году станет резко отрицательным, как вы увидите в нашем докладе «Перспективы развития мировой экономики» на следующей неделе. Мы прогнозируем самый сильный экономический спад со времен Великой депрессии, – сообщила Георгиева. – Всего три месяца назад мы ожидали, что рост дохода на душу населения в 2020 году будет положительным в более чем 160 из наших стран-членов. Сегодня же картина прямо противоположная: теперь мы прогнозируем, что более 170 стран будут иметь отрицательный рост дохода на душу населения в этом году».

Глава МВФ подчеркнула, что в результате кризиса пострадают и страны с развитой экономикой, и развивающиеся государства. Серьезный урон понесут предприятия розничной торговли, гостиничного бизнеса, транспорта и туризма. «В большинстве стран основная часть работников – либо самостоятельно занятые, либо работают на малых и средних предприятиях. Эти предприятия и работники особенно уязвимы», – заявила Георгиева.

В числе государств, которые рискуют больше остальных пострадать от кризиса, в МВФ называют страны с низкими доходами в Африке, Латинской Америке и Азии. «Поскольку системы здравоохранения в этих странах изначально были более слабыми, многие из них сталкиваются с ужасающей по тяжести задачей борьбы с вирусом в густонаселенных городах и нищих трущобах, где едва ли можно говорить о социальном дистанцировании, – пояснила Георгиева. – Поскольку они изначально имели более скудные ресурсы, они оказались в опасности из-за продолжающихся шоков спроса и предложения и резкого ужесточения финансовых условий; некоторые могут также оказаться под непосильным бременем долга».

Глава МВФ обратила внимание, что за последние два месяца отток портфельных инвестиций из стран с формирующимся рынком составил примерно 100 млрд долларов США, что больше чем в три раза превышает объемы времен мирового финансового кризиса. «По нашей оценке, потребность стран с формирующимся рынком и развивающихся стран во внешнем финансировании составит триллионы долларов, причем сами они могут покрыть лишь часть этих нужд, – в результате образуется разрыв в сотни миллиардов долларов. Они срочно нуждаются в помощи», – сообщила директор-распорядитель МВФ, отметив, что страны во всем мире уже приняли бюджетные меры общим объемом более 8 трлн долларов США.

«Несомненно, 2020 год будет исключительно трудным, – подчеркнула Георгиева. – Если пандемия ослабнет во втором полугодии, что позволит постепенно отменить меры сдерживания и возобновить работу экономики, наш базисный сценарий предполагает частичное восстановление в 2021 году. Но хочу вновь подчеркнуть, что этот прогноз сопряжен с огромной неопределенностью: ситуация может ухудшиться, в зависимости от многих переменных, включая продолжительность пандемии».

Москва, Татьяна Дорофеева

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