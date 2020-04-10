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Пятница, 10 апреля 2020, 15:08 мск

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«Дооптимизировали»: мэрия Москвы признала, что скорые и больницы работают на пределе

Больницы и служба скорой медицинской помощи в Москве работают на пределе, заявила глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Число госпитализаций за последние дни резко возросло, за неделю количество больных пневмонией выросло более чем в два раза.

Как сообщили в оперативном штабе, более 85% пациентов с установленной коронавирусной инфекций госпитализировано с пневмонией. «Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией, – заявила Ракова. – Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тысяч случаев до 5,5 тысяч). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе».

В больницах на данный момент проходят лечение больше 6,5 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. При этом пик заболеваемости еще не достигнут.

Ранее москвичи в соцсетях сообщили о том, что направляют обращения в правительство РФ с требованием вернуть в строй ГКБ №54, которая была «оптимизирована» в 2015 году. Пользователи «Фейсбука» обвиняют мэра Москвы Сергея Собянина в планомерном многолетнем развале столичной системы здравоохранения, увольнениях врачей и закрытии медицинских учреждений.

Москва, Татьяна Дорофеева

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© 2020, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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