В России заметно ускорилась инфляция

В России заметно ускорилась годовая инфляция, составив в марте до 2,5% против 2,3% в феврале, а на начало апреля достигла 2,8-2,9%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Недельная инфляция последние три недели складывается заметно выше типичных ростов цен для этого времени года, – уточнила она. – Соответственно, оценка годовой инфляции по состоянию на 6 апреля составила уже 2,8% – 2,9%. Это более быстрое возвращение годовой инфляции к цели, и оно соответствуем нашим ожиданиям краткосрочных эффектов от ослабления валютного курса и увеличение спроса на некоторые товары в связи с мерами по борьбе с эпидемией».

По оценке Набиуллиной, в целом по мере исчерпания проинфляционных факторов уже в середине года баланс рисков начнет смещаться в сторону дезинфляционного влияния сдержанного спроса, что позволит регулятору возобновить смягчение денежно-кредитной политики. «Даже при том, что из-за эффектов низкой базы 2019 года годовая инфляция продолжит несколько повышаться», – заявила она.

При этом уже сейчас ситуация на российском финансовом рынке несколько улучшилась, волатильность курса и рынка акций снижается, обратила внимание глава регулятора.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.04.20

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