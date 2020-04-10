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Пятница, 10 апреля 2020, 17:17 мск

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В Москве дворники и курьер в подвале изнасиловали незнакомую женщину

В Москве задержаны трое молодых мужчин за изнасилование. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, нападение на женщину было совершено 7 апреля около дома на Троицкой улице в центре столицы.

По данным ведомства, насильники в вечернее время затащили женщину 1978 года рождения в подвал и изнасиловали ее. По подозрению в совершении этого преступления правоохранители задержали мужчин 1995, 1996 и 1998 годов рождения. Сейчас с ними работают следователи. В суд направлено ходатайство об аресте всех троих подозреваемых.

По информации Lenta.Ru, двое из подозреваемых работают дворникам, третий трудится курьером.

Москвичи в соцсетях регулярно выражают возмущение по поводу поведения дворников и сотрудников ГБУ «Жилищник» в столице, которые, по их словам, вообще не соблюдают режим самоизоляции. Жители столицы отмечают, что коммунальщики свободно собираются большими группами во дворах домов, занимаются на спортивных площадках и свободно перемещаются по городу.

Москва, Татьяна Дорофеева

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