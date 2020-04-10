Коронавирус не остановил «транзит власти»: Собянина и Мишустина «съест» политика

Экономический кризис и угроза коронавируса в информационной повестке России отодвинули на второй план тему транзита власти, однако этот процесс уже не остановить. В интервью РИА «Новый День» политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой рассказал, какие кланы «сцепятся» в схватке за власть, и почему главные фронтмены последних недель – мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин – вскоре уйдут с политической сцены.

«Транзит уже не остановится. Старт уже был дан, и просматриваются интересы нескольких серьезных групп влияния, которые уже активизировались», – сказал Неживой.

С его точки зрения, речь идет о противостоянии двух мощных центров силы – неоглобалистов и сторонников региональной политики.

Как полагает эксперт, наверняка проявит себя так называемая «Семья» из ближнего круга первого президента РФ Бориса Ельцина – бывшие руководители администрации главы государства Валентин Юмашев и Александр Волошин, которых политолог называет неолиберальными адептами. «Они, может быть, не такие ресурсные сейчас, но по опыту политических баталий и пережитых катаклизмов они фору дадут любому», – сказал Неживой.

Вторую силу, как считает эксперт, составят владельцы предприятий, которые попали под санкции, и те, кто будет выступать за регионализацию. «Они будут выводить такого человека, который будет использовать региональные преимущества России. Это группа условного Игоря Сечина», – полагает он.

В то же время, как отметил политолог, нельзя не учитывать группу силовиков: сейчас просматриваются два тандема – мэр Москвы Сергей Собянин и глава МВД Владимир Колокольцев, а также министр обороны Сергей Шойгу и глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Глобалисты будет заинтересованы в повторении технологий, которые были отработаны на Украине и в Грузии – в раскачивания ситуации до предела. Другая группа будет пытаться на этом фоне получить власть и отодвинуть остальных», – прогнозирует Неживой.

По его оценке, в результате кланового противоборства на передний план будут выходить совсем другие действующие лица. «Сейчас мы видим двух претендентов – Мишустин и Собянин, они соревнуются на почве пиара на коронавирусе. Но, я думаю, что реальных претендентов на преемничество мы еще не видим. Первая и вторая волна – практически все пропадают, погибают – не физически, но политика из «сжирает». А вот из третьей волны обычно люди приходят во власть», – сказал он.

Как полагает эксперт, жесткие антикоронавирусные меры, которые Собянин и Мишустин сейчас активно насаждают обществу, негативно скажутся на их будущем. «С кронавирусом меры очень противоречивые. С одной стороны, может быть, они нужны. Но, если посмотреть на смертность, она не сильно больше, чем от гриппа. Коронавирус скорее страшен тем, что наша оптимизированная медицина не в состоянии переварить пик этого заболевания. А вот экономически эти меры смертельны для обывателя, который цеплялся за свое экономическое благополучие. Весь бизнес фактически в трубу вылетит», – подчеркнул он.

Эксперт не исключил, что те, кто подталкивают к жестким мерам, подставляют обоих политиков. «Кто-то подтолкнул это сделать, заявить того же Сергея Семеновича. Он говорит – вводить еще более жесткие меры, чуть ли не бронетранспортеры, что сейчас он будет спасителем. Но реально его подставляют. Такая же абсолютно картина с Мишустиным. Это два человека, которые политически абсолютно неопытны. Они только усиливают эффект от наступающего хаоса», – считает политолог.

По мнению Неживого, экономический коллапс выгоден для определенных политических элит, которые хотят закрепить свое место после транзита. «Объявили самоизоляцию, а через неделю начали спрашивать специалистов, а правильно ли мы это сделали. Я считаю, что кто-то это поддакивает. Это классика. Всем силам нужна хаотизация, дискредитация власти, на фоне которой можно будет, предложив обществу «что-то», получить вожделенную власть. Если (режим самоизоляции) отменят быстро, я думаю, они еще недели полторы – две, чтобы сохранить лицо поломаются, а потом нужно будет отменять. Как раз конец апреля будет, условные платежи, банки же не ввели кредитные каникулы», – полагает эксперт.

По его оценке, кризис с кронавирусом и экономические потрясения показывают, что Россия снова оказалась в тупике. «У нас тяжелая ситуация, потому что правительство Медведева сознательно провалило импортозамещение, мы зависимы. Государство попало экономический и политический тупик. А транзит как шел, так и идет. Кто поднимется на хаосе – непонятно. У нас верхушка наплевала на всех остальных», – заключил Неживой.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.04.20

Набиуллина: Резкое подорожание имбиря не влияет на официальную инфляцию. / Банк России не заметил роста ставок по ипотеке. / В Москве дворники и курьер в подвале изнасиловали незнакомую женщину. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»