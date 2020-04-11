российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 11 апреля 2020, 11:43 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Крупный пожар в Подмосковье: в Раменском районе сгорел склад

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Сегодня ночью в Раменском районе Подмосковье произошел крупный пожар. В результате ЧП сгорел склад, а общая площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, сообщение о пожаре в деревне Верхнее Мячково на Прудной улице поступило в 04:13. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли, горение внутри склада на площади 1000 квадратных метров. В 05:40 спасателям удалось локализовать возгорание на площади две тысячи квадратных метров. В 06:44 было ликвидировано открытое горение.

К ликвидации пожара были привлечены 15 единиц техники и 56 пожарных.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.04.20

«Это все влияние Козерога»: астролог назвала причины появления коронавируса и даты «конца». / Глава Роспотребнадзора рассказала, сколько россиян имеют иммунитет к коронавирусу. / Коронавирус не остановил «транзит власти»: Собянина и Мишустина «съест» политика. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

«Русская Кончита Вурст»: в Подмосковье разбился известный блогер

Подъезд пятиэтажки в Подмосковье обрушился после взрыва

В Подмосковье зараженный COVID-19 тайком пришел в поликлинику: все отправлены на карантин

«Выход на улицу категорически воспрещен!» В Подмосковье полицейские по ошибке объявили «комендантский час»

Трагедия в Подмосковье: при пожаре погибла 2-летняя девочка, три ребенка в больнице

ЧП в Подмосковье: в лесополосе обнаружен труп новорожденного

Ураган в московском регионе: из-за разгула стихии погиб мужчина, повалено десятки деревьев

Взрыв в подмосковной воинской части: четверо солдат пострадали

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,