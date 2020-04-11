Крупный пожар в Подмосковье: в Раменском районе сгорел склад

Сегодня ночью в Раменском районе Подмосковье произошел крупный пожар. В результате ЧП сгорел склад, а общая площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, сообщение о пожаре в деревне Верхнее Мячково на Прудной улице поступило в 04:13. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли, горение внутри склада на площади 1000 квадратных метров. В 05:40 спасателям удалось локализовать возгорание на площади две тысячи квадратных метров. В 06:44 было ликвидировано открытое горение.

К ликвидации пожара были привлечены 15 единиц техники и 56 пожарных.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.04.20

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