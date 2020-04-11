Москва переходит на осадное положение: Собянин анонсировал ввод пропускной системы

В Москве с понедельника, 13 апреля, вводятся дополнительные ограничения передвижения граждан – будет вводиться система пропусков. Такие меры, как передает корреспондент РИА «Новый День», анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сказал градоначальник, до 6 апреля эпидемию удавалось сдерживать, однако последнюю неделю обстановка ухудшается и ближайшие недели москвичей «ждут тяжелые испытания». По его словам, выбора нет и решение о введении пропускного режима принято. При этом он отметил, что во многом это связано с тем, что, «к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения».

«Очень много вопросов о пропусках. На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях. И на третьем этапе – если понадобится – передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», – сообщил Собянин.

Вместе с тем мэр Москвы уточнил, что пропускная система будет носить заявительный характер. «Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», – сказал он.

Собянин также пояснил, что большая часть пациентов поступает еще до того как был лабораторно установлен диагноз коронавирус. «Но по клинической картине и лучевой диагностике врачи видят, что, с высокой долей вероятности – это именно коронавирус. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит», – считает столичный градоначальник.

Кроме этого, как заявил мэр, на неделю с возможным продлением ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. Также, по его словам, еще 25 больниц будут переоборудованы для приема больных и 40 поликлинических зданий, обладающих возможностями компьютерной томографии, переходят на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом.

В то же время в столице приостанавливается работа каршеринга и выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных.

«Только так мы сможем справиться с этой напастью, и сохранить жизни близких нам людей. Как только угроза заражения отступит, Москва сразу же начнет возращение к нормальному ритму жизни», – заключил Собянин.

Стоит отметить, что в связи с принимаемыми мерами число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы, увеличено. В пресс-службе Центрального округа ведомства «Интерфаксу» подтвердили, что увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу взаимодействии с сотрудниками полиции.

В ведомстве пояснили, что в рамках «профилактических акций» правоохранители выясняют у граждан причину нарушения режима самоизоляции и осуществляют проверку документов.

Москва, Мария Вяткина

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