Подмосковный губернатор объявил о введении пропускного режима

Московская область вслед за российской столицей перейдет на пропускной режим. Как заявил в обращении к жителям региона губернатор Андрей Воробьев, жесткие ограничительные меры будут вводиться поэтапно, и пока затронут только тех, кто ездит на работу.

«Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода – ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает», – заверил Воробьев.

По его словам, пропуска не потребуются для передвижений неподалеку от дома. «Что касается передвижений возле дома, если ты гуляешь с собакой или пошел в продуктовый магазин, тебе пропуск не нужен», – заявил Воробьев.

В то же время вводится усиленный режим патрулирования улиц сотрудниками полиции, Росгвардии и ГИБДД, которые будут выяснять причину выхода из дома. «Поэтому прошу вас оставаться дома и серьезно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь, для того чтобы не допустить распространение вируса», – сказал Воробьев.

Как отмечает РБК, в Подмосковье вслед за Москвой также ввели на ближайшую неделю с 13 по 19 апреля новые ограничения для предприятий. В частности, не будет работать каршеринг, такси смогут работать только при наличии разрешения на работу на территории Москвы и (или) Московской области. Кроме того, будет остановлено строительство, за исключением работ непрерывного цикла, реализации нацпроектов, строительства объектов медицинского назначения, транспортной инфраструктуры и сельхозобъектов. При этом временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме продовольственных магазинов и аптек, а исключения составят предприятия оборонки, защиты лесов, сельское хозяйство и объекты критически важной инфраструктуры.

Ранее подобные ограничительные меры в российской столице озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва, Мария Вяткина

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