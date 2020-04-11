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Суббота, 11 апреля 2020, 16:12 мск

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Въезд в Москву под контролем: полиция усилила меры безопасности

В Москве усилены меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Как сообщила пресс-служба столичного главка полиции, на улицах города увеличено число патрулей, на въездах в мегаполис дежурят сотрудники автоинспекции.

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу», – говорится в сообщении.

ГУ МВД России по г. Москве призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения. «Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения», – рекомендует полиция.

Москва, Светлана Антонова

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