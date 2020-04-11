Режим безответственности власти: Собянин «похоронил» Конституцию РФ

Система управления в России теряет «государственность». Как считает политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, под видом борьбы с угрозой коронавируса сформирован новый порядок: вспышка коронавируса позволила власти удовлетворить запрос на перемены, который формировался в российском обществе последние несколько лет, однако новый режим имеет специфический оттенок.

«Вы хотели New Order? Он есть у нас! Новый Режим оказался «режимом самоизоляции», подхваченный массами новых адептов «антиконституционалистов», как в свое время постмодерн стал антитезой модерну. Тирания мэрии (Москвы) с ограничением перемещения, гарантированных уже устаревшей конституцией (специально пишу с маленькой буквы), введением цифрового надзора и QR-маркировки граждан, опирается на взбудораженные массы, мобилизованные вирусной угрозой», – отметил политолог в комментарии в «Фейсбуке».

Как считает Гращенков, последние действия власти привели к тому, что такие понятия как «прогресс», «истина», «смысл», «порядок» и «справедливое общество» превратились в мифы. «Зачем нам ЧП, когда Собянин придумал такую прекрасную форму, как «самоизоляция»? Ведь что прекрасно в этом конструкте, так это то, что ты все «сам» – сам следишь за здоровьем, сам находишь деньги на пропитание, на зарплаты своим сотрудникам (ну или сам ищешь новую работу). А государство лишь сохраняет свою репрессивную функцию – штрафует, ловит, пугает. Попробуй, подай в суд на такую неуловимую сущность», – подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание, что «режим самоизоляции» не имеет под собой юридических оснований. «Режим самоизоляции» – абсолютно мета аморфная сущность, сослаться на нее невозможно. Она есть в телевизоре, но для институтов старой государственности (суд, прокуратура) она невидима. Мэр лишает вас конституционных прав, подписывая какие-то «соглашения с МВД» (тоже новая мета-форма «соглашения» по которому опять же плодятся производные от закона), но можешь ли ты оспорить его действия в суде?» – отметил Гращенков.

Политолог считает, что такой режим стал возможен решения изменить Конституцию РФ через «общенародное голосование», а не процедуру референдума. «Иррациональная неприязнь Референдума (как чересчур жесткой, реальной конструкции) привела к созданию некоей производной от этой электоральной формы. Понятно, что поиск новых форм происходил всего лишь ради «обнуления сроков», но, как и вскрытая пломба на телевизоре, это лишило нас права гарантийного обслуживания и привело ко второму отклонению – т. н. «режиму самоизоляции»», – пишет он.

«Не желая брать на себя формальную ответственность и объявлять юридически оформленный форс-мажор (как и в случае с Референдумом, Чрезвычайное Положение тоже чересчур жесткая и реальная конструкция, к тому с неприятной исторической аналогией Рефрендума-91 и ЧП-91) был изобретен вот этот хитрый конструкт «само». Абсолютно постмодернистское решение, основанное на «смерти» супероснований. Если Ницше «похоронил» Бога, а Барт – автора, то Собянин – закон как примат (а вместе с ним и многострадальную Конституцию)», – констатировал Гращенков.

По его оценке, в результате России сформировалось новое «мета-государство» со своей «пока еще неотголосованной мета-Конституцией и мета-законами», которые теперь публикуются на сайте в режиме он-лайн. «Рамок больше нет, как и нет старого, привычного государства ХХ века. Весь мир, в том числе мы сами, наше представление о себе является лишь текстом, сообщением на сайте мэрии», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.04.20

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