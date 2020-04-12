В Москве число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч

В Москве число заболевших кононавирусом превысило 10 тысяч человек. По данным оперативного штаба, за последние сутки в столице выявили 1 306 новых случаев заболевания, а общее количество достигло 10 158.

Среди новых заболевших 45% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – пациенты от 46 до 65 лет. Еще 10,5% инфицированных от 66 до 80 лет, 5% – старше 80 лет, 3,5% – дети.

В штабе уточнили, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусом. «Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в 2 раза. Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Стационары и служба скорой помощи работают на пределе», – говорится в сообщении.

Сегодня в столице для приема больных с коронавирусом работают не только городские, но и федеральные, и частные клиники. По мере необходимости их число будет увеличено, заверили власти.

Стоит отметить, что накануне из больниц были выписаны сразу 188 человек. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 687 человек.

Между тем накануне вечером стало известно, что скончались еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Среди умерших – пациенты от 52 до 82 лет. Все инфицированные имели сопутствующие заболевания, в том числе, гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.04.20

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