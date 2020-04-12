Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать с 15 апреля

В связи с угрозой распространения коронавируса в Москве и Подмосковье вводятся цифровые пропуска. Соответствующие документы опубликованы на официальных сайтах правительств двух регионов. Новые регламенты начнут действовать с 15 апреля.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, цифровые пропуска будут оформлять в период действия режима повышенной готовности. Они представляют собой буквенно-числовые коды формата XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, в первой секции указывается дата истечения срока действия.

С 15 апреля жители столицы и Подмосковья смогут выходить из своих квартир исключительно для походов в ближайшие магазин, аптеку или выгула собак в пределах 100 метров от дома. Для любой поездки на транспорте – личном или общественном – теперь потребуется цифровой пропуск в бумажном или электронном виде. Исключение сделано для обладателей служебных удостоверений военнослужащего, чиновника, судьи, адвоката, нотариуса, включая их помощников, охранников и журналистов. «При этом граждане, следующие совместно с гражданами, имеющими служебное удостоверение, не освобождаются от обязанности иметь цифровые пропуска», – говорится в указе мэра столицы.

Работники компаний и предприятий, которые не прекратили деятельность до 30 апреля, должны получить цифровой пропуск на весь этот срок, причем действовать он будет без ограничения количества поездок. Это же касается и сотрудников медицинских организаций.

Чтобы получить такой пропуск, надо передать целый набор персональных данных – от фамилии, имени и отчества до номера проездного документа, например, карты «Тройка», номера личного автомобиля, а также ИНН работодателя.

Для всех остальных москвичей, которым потребуется воспользоваться транспортом, пропуска будут выдавать только на один день, и получить их можно будет не чаще двух раз в неделю. Электронную заявку на пропуск с 13 апреля можно передать через сайт мэра и правительства столицы, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 или смс на короткий номер 7377. В этом случае также придётся сообщить номер паспорта, телефон, номер личного автомобиля или карты «Тройка», а также маршрут следования и цель поездки.

Такой же порядок получения пропуска будет действовать и в отношении поездок в Подмосковье, причем пропуск в этом случае надо будет получать один – в правительстве Москвы. Если же речь идет о жителях Подмосковья, которые собрались в столицу, то пропуск следует получать в Московской области – он будет действовать и на территории Москвы.

«Передвижение по территории города Москвы без использования транспортных средств осуществляется без оформления цифрового пропуска при условии соблюдения требований и ограничений, установленных указом мэра Москвы», – говорится в документе мэра столицы. Если москвичам потребуются какие-либо разъяснения порядка получения пропусков, они могут получить их по телефону +7 (495) 777-77-77.

Жители Подмосковья для получения пропуска должны заполнить заявку на портале uslugi.mosreg.ru, или передать данные по телефону «Горячей линии» 8-800-550-50-30 или смс на короткий номер 0250.

В указе мэра Москвы и распоряжении губернатора Московской области также говорится, что пропуск могут аннулировать за предоставление недостоверных сведений, а нарушителю в этом случае будет грозить «ответственность, предусмотренная уголовным законодательством Российской Федерации и законодательством об административных правонарушениях» – правда, конкретные статьи законов не указаны.

Москва, Татьяна Дорофеева

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