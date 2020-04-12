Россиян атакуют мошенники: рассылают sms о штрафах за нарушение самоизоляции

Сегодня министерство внутренних дел России выступило с предостережением о рассылке ложных sms-сообщений о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Об этом говорится в заявлении МВД в твиттере.

«МВД России опровергает. В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают sms-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности!» – подчеркнули в МВД.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.04.20

Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать с 15 апреля. / В Москве число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч. / Число зараженных коронавирусом в России превысило 15,7 тысячи человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»