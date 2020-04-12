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Воскресенье, 12 апреля 2020, 12:25 мск

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Россиян атакуют мошенники: рассылают sms о штрафах за нарушение самоизоляции

Сегодня министерство внутренних дел России выступило с предостережением о рассылке ложных sms-сообщений о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Об этом говорится в заявлении МВД в твиттере.

«МВД России опровергает. В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают sms-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности!» – подчеркнули в МВД.

Москва, Светлана Антонова

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