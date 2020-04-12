«Какой-то безумный конвейер из больных людей»: политик рассказал, как попал с пневмонией в больницу в Москве

Российский политик, экс-член Общественной палаты, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров сообщил о своей болезни – у него поднялась температура, начался сухой кашель и приступы удушья. После того как скорая помощь отказалась к нему приезжать, Федоров самостоятельно прошел компьютерную томографию и с диагнозом «пневмония» сейчас проходит лечение дома.

Результат его теста на коронавирус пока неизвестен, но политик в соцсетях обратился ко всем, с кем контактировал в последние недели, с просьбой внимательно отнестись к своему здоровью.

«Вчера днём у меня началась натуральная ломка всего тела и поднялась температура до 37.2, – рассказал Федоров в «Фейсбуке». – Скажу сразу, что я человек терпеливый, но тут начали происходить какие-то непривычные и странные вещи. У меня заболело все до последней косточки и стало трясти просто не по детски. Задавилось в грудной клетке и появилась одышка. Я позвонил в скорую».

В скорой помощи Федорову посоветовали сбить жар и вызвать врача из поликлиники. Однако Нурофен не помог, температура поднималась все выше, начались приступы удушья, уточнил он. На второй звонок в скорой помощи политику вновь заявили, что врач не приедет. Парацетамолом ему удалось сбить температуру до 38,2, а утром Федоров отправился в платную клинику делать КТ.

«Вот там то и нашли, что у меня есть начальные очаги поражения в легких и поставили пневмонию, – сообщил он. – После этого я вызвал врача из поликлиники. Пришла очень замечательная девушка, которая сама позвонила в скорую. После того, как приехала Скорая, мы с врачом сидели 40 минут и ждали куда меня определят. Определили в Кузьминки. Врач скорой сказал, что в диспетчерской Москвы работает примерно треть от штата (болеют), что скорых на всех не хватает и что такой ситуации он не припомнит».

Ситуацию в больнице Георгий Федоров назвал близкой к катастрофической. «Приемный покой забит больными, причём у большинства одинаковые симптомы. Почти у всех пневмония разной степени тяжести. Скорые подъезжают каждые 5-7 минут. Люди разных возрастов и национальностей. Реально при мне привезли несколько тяжёлых стариков, которых отправляли сразу в реанимацию, – отметил он. – Медицинский персонал и врачи реально работают как в войну. Это просто какой-то безумный конвейер из больных людей. Мне сделали мазок на КВ19 и другие анализы где-то через час. Причём большинство людей кашляют и видно, что все с температурами. Всех складывают в общие палаты. Мест видимо уже под завязку».

После разговора с врачом Федоров принял решение не занимать койку в больнице, а отправиться лечиться домой. Температура у него так и держится около 38 градусов, результаты теста на коронавирус пока неизвестны.

«Сейчас я лежу дома. Ситуация вроде стабильная. Начал пить интенсивно выписанные препараты и делать ежедневные уколы. Жду результата на КВ19. Будьте здоровы, внимательны и берегите себя. Впереди будет хуже. Такого я в своей жизни не припомню. P.S. Особенно будьте внимательны люди, с которыми я контактировал ближайшие недели», – подытожил он.

Политолог Сергей Марков в «Фейсбуке» сделал репост с рассказом Федорова, и отметил, что в Москве ситуация с коронавирусной инфекцией достигла критической точки. «Видимо, правы власти Москвы, которые говорят, что больных уже настолько много, что система медицины уже работают на пределе возможностей. Если число больных пойдет вверх, то систему медицины в Москве может ожидать такой же коллапс, который мы видим в Нью-Йорке, Мадриде, Милане. С резким взлетом смертности. В повестку дня встанет введение официального чрезвычайного положения и жесткий комендантский час», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что на следующей неделе в столице и в Подмосковье вводится пропускной режим. Пользоваться любым транспортом граждане смогут только по специальным цифровым пропускам.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.04.20

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