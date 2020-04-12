В Москве 30 больных коронавирусом оштрафованы за нарушение домашнего карантина

В Москве оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией отчитался о штрафах для 30 нарушителей карантина. Речь идет о людях с подтвержденным диагнозом, которые проходят лечение на дому.

Как сообщается, за прошедшие сутки в столице такие граждане четыре раза нарушали карантин. Все были доставлены в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево, где будут проходить дальнейшее лечение.

В штабе отмечают, что в Москве больным с лёгкой формой коронавируса разрешено лечиться дома, однако все эти пациенты подписывают согласие на строгий домашний карантин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.04.20

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