В Москве начали штрафовать за несоблюдение социальной дистанции

В Москве сотрудники полиции совместно с сотрудниками подразделений столичной мэрии за один день составили 1358 протоколов за нарушение социальной дистанции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Протоколы составляют по статье 3.18.1 КоАП г.Москвы – «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».

«Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины установленной указом мэра (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора)», – пояснили в штабе.

К административной ответственности также привлечены 18 предприятий торговли, где не соблюдались правила социального дистанцирования.

Согласно статье 3.18.1 КоАП г.Москвы, нарушителям-должностным лицам грозят штрафы от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, юридическим лицам – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, физическим лицам – четыре тысячи рублей.

Ранее в оперштабе сообщили о штрафах для 30 горожан с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые нарушили карантин. Все они проходили лечение дома, однако сейчас помещены в специализированный обсервант для прохождения принудительного лечения.

Москва, Татьяна Дорофеева

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