российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 12 апреля 2020, 16:23 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве начали штрафовать за несоблюдение социальной дистанции

В Москве сотрудники полиции совместно с сотрудниками подразделений столичной мэрии за один день составили 1358 протоколов за нарушение социальной дистанции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Протоколы составляют по статье 3.18.1 КоАП г.Москвы – «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».

«Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины установленной указом мэра (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора)», – пояснили в штабе.

К административной ответственности также привлечены 18 предприятий торговли, где не соблюдались правила социального дистанцирования.

Согласно статье 3.18.1 КоАП г.Москвы, нарушителям-должностным лицам грозят штрафы от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, юридическим лицам – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, физическим лицам – четыре тысячи рублей.

Ранее в оперштабе сообщили о штрафах для 30 горожан с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые нарушили карантин. Все они проходили лечение дома, однако сейчас помещены в специализированный обсервант для прохождения принудительного лечения.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.04.20

Карантин: Евразийский союз запретил экспорт гречки и муки до конца июня. / Божий промысел: глава РПЦ объяснил смысл коронавирусной угрозы. / Голикова признала, что после коронавируса придется сделать выводы о ситуации в здравоохранении РФ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

Голикова признала, что после коронавируса придется сделать выводы о ситуации в здравоохранении РФ

Президент Сербии уточнил возможные сроки отмены режима ЧП

«Хором теперь не спеть», – ансамбль ЦВО выпустил клип о коронавирусе (ВИДЕО)

В Москве 30 больных коронавирусом оштрафованы за нарушение домашнего карантина

Россиян атакуют мошенники: рассылают sms о штрафах за нарушение самоизоляции

Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать с 15 апреля

Режим безответственности власти: Собянин «похоронил» Конституцию РФ

Въезд в Москву под контролем: полиция усилила меры безопасности

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Скандалы и происшествия, Правительство Москвы, Самоизоляция,